Les autorités de la wilaya d’Ain Defla ont procédé, mercredi, à la mise en service d’une nouvelle polyclinique dans la commune d’El Maine (sud-ouest de la wilaya) ainsi qu'à l’affectation de six (06) ambulances médicalisées au profit de plusieurs structures de santé à travers la wilaya.

La nouvelle polyclinique a été réalisée en remplacement d'une ancienne structure similaire "qui n’était plus fonctionnelle", a souligné le chef de l’exécutif de wilaya, Abdelghani Filali, qui a tenu à rassurer qu’en plus du personnel médical et paramédical affecté à cette structure, les habitants de la région y auront droit également à des consultations spécialisées.

La polyclinique, réalisée dans un délai de 13 mois, a coûté au trésor public une enveloppe financière de près de 180 millions DA, dont un montant de 47 millions DA a été consacré à l’équipement, a-t-on appris auprès de la direction de la santé et de la population (DSP).

La structure est dotée d’une ambulance médicalisée facilitant le transport et l’évacuation des malades de la commune et des villages limitrophes, relève la même source.

Le wali a déclaré que deux autres projets de polycliniques sont inscrits dans la commune d’El Attaf et El Amra, soulignant que le choix de terrain a été effectué et le lancement des travaux devrait avoir lieu durant le premier trimestre de l’année en cours pour un délai de 12 mois. De plus, six ambulances médicalisées ont été affectées par les autorités locales au profit de l’établissement public hospitalier de Miliana et les polycliniques de Djelida, d’El Attaf, de Hammam Righa, de Bordj Emir Khaled et de Bourached pour un montant de 80 millions DA, a-t-on souligné.

M. Filali a fait savoir à l'occasion que la wilaya d'Ain Defla a aussi bénéficié d’un programme de quatre nouvelles ambulances qui seront acquises durant le premier semestre de l’année en cours, outre l’acquisition de trois autres ambulances sur le budget de la wilaya, lesquelles "seront mises à la disposition des communes reculées en vue d’améliorer les conditions de prise en charge médicale".

Concernant l’hôpital de 240 lits, dont les travaux ont commencé en 2013, le premier responsable de la wilaya, lors d’une visite sur les lieux, a insisté sur la réception du projet dans un délai de six (6) mois, en mettant l’accent également sur "l’accélération de la cadence des travaux pour la reception du projet dans les délais fixés".

Selon la DSP, les équipement s de l’hôpital sont couverts par le budget du projet, et l’hôpital sera aussi doté de 4 ambulances médicalisées.