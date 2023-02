La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji a annoncé, jeudi à Alger, l'ouverture d'une plateforme numérique pour accueillir les projets culturels des associations ayant postulé pour bénéficier de l'aide publique au titre de l'année 2023.

Lors d'une rencontre d'évaluation des associations culturelles et artistiques bénéficiaires de l'aide matérielle et de l'accompagnement pour la réalisation des projets, Mme Mouloudji a précisé qu'"il sera procédé à partir de ce jour jusqu'au 25 février 2023 à l'ouverture de la première phase de réception des projets pour bénéficier de l'aide publique via une plateforme numérique dédiée à cet effet sur le site-web du ministère de la Culture et des Arts".

Ont pris part à cette rencontre le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Sidi Mohamed Bouchenak Khelladi, le président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham et le Secrétaire général du Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad et des présidents de différentes a ssociations culturelles et artistiques au niveau national.

Ainsi, la ministre a dévoilé "la mise en œuvre à partir d'aujourd'hui du plan d'aide en vue de relever les défis pour une action associative plus créative afin de concevoir des programmes et des projets culturels modernes et innovants". "Aujourd'hui, le développement des associations, figure de proue de la société civile, est un indicateur principal pour mesurer l'évolution socioéconomique et politique.

Le fait d'adhérer et de participer à ces associations pour administrer les affaires politiques et sociales aux niveaux national et local dénote l'esprit de patriotisme des citoyens", a-t-elle dit.

Et d'ajouter que "l'activité culturelle se trouve en tête du tissu associatif de par le volume global des activités, ce qui prouve que la culture et les arts sont un catalyseur pour mobiliser les citoyens au sein du mouvement associatif (...) en ce sens que la conscience citoyenne s'articule autour des défis liés aux questions culturelles".

"Dans le cadre de la stratégie judicieuse du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et en application de son huitième engagement (54 engagements) qui prévoit l'édification d'une société civile libre et active à même de prendre en charge ses responsabilités et un instrument d'action publique au service du citoyen et de la Nation, le ministère de la Culture et des Arts a pour objectif d'autonomiser la société civile, de prendre en charge les initiatives et de contribuer à l'appui des associations porteuses de projets culturels et artistiques, en accordant l'appui matériel et moral, outre l'accompagnement dans la réalisation des programmes à caractère culturel et artistique", a-t-elle ajouté.

Une convention de coopération a été signée, jeudi, entre le ministère de la Culture et des Arts et l'Observatoire national de la société civile (ONSC).

Cette convention "consacre le cadre général de la coopération commune en vue de promouvoir et de renforcer la coordination en matière de participation de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la culture et des arts", a précisé Mme Mouloudji.

Pour sa part, le président de l'ONSC, Noureddine Benbraham a fait savoir que la convention vise à "coordonner les efforts pour la mise en œuvre des programmes du secteur de la culture, aux plans national et international, en vue de renforcer la participation de la société civile aux projets initiés par le ministère et de répondre aux besoins de la société civile, de manière à développer un nouveau mécanisme de gouvernance basé sur le partenar iat", ajoutant que "la convention permet de mettre en place des directions capables de communiquer, de coordonner et d'établir des partenariats pour la mise en application de cette convention au niveau des 58 wilayas".