Un projet portant renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP) au profit de 13.000 foyers de la zone de Djebal Eugueb, relevant de la commune d’Oued Athmania (Sud de Mila), depuis le barrage de Beni Haroun, a été mis en service mardi par le wali, Mustapha Koureich.

Selon les explications fournies sur place par le directeur local des ressources en eau, Messaoud Lechehab, ce projet a mobilisé une enveloppe financière dépassant 182 millions DA pour la pose de conduites d'une longueur de près de 12 km, deux stations de pompage d'eau et deux réservoirs, l'un d'une capacité de 500 m3 et l'autre d'une capacité de 200 m3 et ce pour une meilleure alimentation en eau potable.

Ce projet, a-t-il expliqué, permettra d’offrir une quantité quotidienne d'eau pour les habitants de ce groupement secondaire d’habitation, estimée à 2000 m3, ce qui permettra de répondre à leurs besoins en la matière, surtout après la baisse du niveau d'eau des forages et des sources naturelles, qui alimentaient auparavant sa population.

A l'avenir, ce projet contribuera aussi à l'approvisionnement en eau de quatre (4 ) mec htas voisines, à partir du barrage de Beni Haroun.

La décision intervient, selon les explications présentées au chef de l’exécutif local, suite à un travail de coordination avec les services de l’assemblée populaire communale (APC) d’ Oued Athmania, portant raccordement aux réseaux d’eau potable de ces zones rurales en l’occurrence les mechtas d’El Ferakta, de Methnane, d’Eugab Loucif et d’Ain Khyane Lors de la même visite, M. Koureich a inspecté aussi une opération de renouvellement du réseau d'approvisionnement en eau potable de la zone de Djebal Eugueb , qui a été réalisée par les services de l’APC d’El Athmania ayant pour objectif d’ éliminer les fuites d’eau et de protéger les citoyens contre les maladies à transmission hydrique.

Sur place, le président de l’APC Samy Benhafed a souligné qu’une partie de cette action relative à la réalisation des branchements individuels, nécessite la mise en place d’un montant financier de l'ordre de 30 millions DA dont le wali a promis de s’occuper de leur parachèvement .

D’autre part, le chef de l'exécutif local a tenu une réunion avec les acteurs de la société civile, activant aussi bien dans cette région que dans des mechtas limitrophes au niveau du lycée Mohamed Talbi, où il a écouté des préoccupations de la population, qui portent sur le raccordement en gaz naturel et l’aménagement des routes en particulier.

Il a affirmé à cette occasion que des efforts seront déployés par les autorités locales afin de résoudre ces problèmes tout en contribuant à améliorer le cadre de vie des citoyens des zones concernées.