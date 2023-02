L'université d'Aïn Témouchent a commémoré mardi, en coordination avec le secteur des moudjahidine et ayants droit de la wilaya, le 11ème anniversaire de la disparition de l'un des membres du groupe historique des 22, le moudjahid Belhadj Bouchaïb, dit "Si Ahmed". L'enseignant d'histoire, Mohamed Ghenaneche, a indiqué, dans une conférence intitulée : "Le moudjahid Belhadj Bouchaïb 1918-2012 : un parcours de sacrifice et une épopée de victoire", que "le défunt membre du groupe historique des 22 avait de grandes qualités patriotiques, et ce, dès sa prime jeunesse".

Le conférencier a retracé le parcours du moudjahid Bouchaïb, qui a adhéré en 1933, alors qu'il n'avait que 15 ans, à l'Union sportive musulmane d'Aïn Temouchent. "Il a durant cette période mené des actions de sensibilisation politique des supporters de l'équipe avant d'adhérer, en 1937, au Parti du peuple algérien (PPA)", a-t-il indiqué. M. Guenaneche a ajouté que le défunt Bouchaïd s'est trouvé contraint d'accomplir son service militaire en 1938, avant d'être mobilisé, deux ans plus tard, pour participer à la Seconde guerre mondiale. "C'est au cours de ces haltes, qu'il a développé des compétences militaires. Il participa aux côtés de feu Ahmed Benbella et de Hocine Aït Ahmed, à l'audacieuse opération de braquage de la Grande poste d'Oran en 1949, dans le cadre de ses activités au sein de l'Organisation secrète (OS)", a relevé le conférencier.

Membre du groupe historique des 22, il est nommé avec Rabah Bitat et Souïdani Boujemâa, à la tête du commandement de la wilaya 4 historique dans les environs de Blida.

Le défunt a poursuivi son action révolutionnaire jusqu'à son arrestation en 1955 avant d'être emprisonné jusqu'à l'indépendance. Après le recouvrement de la souveraineté nationale, Bouchaïb est resté fidèle à ses principes patriotiques pour l'édification de l'Algérie, jusqu'à sa mort, survenue le 22 janvier 2012, selon le conférencier. Pour sa part, le wali d'Aïn Temouchent, M'hamed Moumen, qui a présidé la cérémonie commémorant cet anniversaire, a mis en avant "la nécessité de tirer des enseignements du parcours ces hommes qui ont marqué l'histoire de l'Algérie", appelant à faire connaître aux générations montantes le combat mené par les chouhada et les moudjahidine de la wilaya.

A l'occasion, l'université d'Aïn Temouchent, qui porte le nom du moudjahid Belhadj Bouchaïb, a abrité une exp osition retraçant le parcours militant de ce membre du Groupe

des 22.