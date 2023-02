La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi a présidé, mardi à Alger, les travaux d'une journée d'orientation autour du budget du secteur pour l'exercice 2023, dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, la nouvelle mouture du budget a été débattue et présentée, en déterminant la future vision budgétaire du secteur, dans le cadre de la réforme structurelle du budget de l'Etat, à travers la présentation des dotations affectées au secteur et contenues dans la loi de finances 2023, lit-on dans le communiqué.

Les principales nouveautés contenues dans cette réforme en termes de définition des nouveaux concepts du budget des programmes et des responsabilités qui incombent aux cadres lors de l'exécution du budget, ont été abordées, selon la même source.

Dans son intervention, Mme Moualfi a affirmé qu'"à l'issue de l'évaluation préliminaire du bilan de l'exercice 2022, nous devons remédier à un ensemble de lacunes et de points qui ne sont pas tolérés au cours de l'année 2023", ajoute le communiqué.

"La ministre a réitéré sa volonté d'assurer l'adhésion totale de tous les fonctionnaires à la réussite de cette démarche, en œuvrant à accroître la cadence de réalisation des projets inscrits au titre du secteur".

L'accent a également été mis sur la nécessité de la coordination et de la coopération totale et efficace entre tous les cadres centraux du secteur, les directeurs exécutifs des 58 wilayas, les inspecteurs centraux et régionaux et les directeurs des établissements sous tutelle.