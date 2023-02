La ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, a reçu mardi une délégation de la "Ligue des Parlementaires pour Al-Qods", en marge des travaux de la 17e Conférence de l'Union des parlements des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), tenue les 29 et 30 janvier, selon le communiqué du ministère.

D'après la même source, cette rencontre tenue à la demande du président de la Ligue, Cheikh Hamid bin Abdullah Al-Ahmar , a été une occasion pour "passer en revue plusieurs questions de la Nation musulmane notamment la cause palestinienne, une priorité pour la Ligue, en plus des opportunités de renforcer et de coordonner les efforts des parlementaires des pays musulmans au service de la cause palestinienne outre les voies de consolidation de la coopération parlementaire et la coordination des positions dans les différents fora parlementaires régionaux et internationaux pour défendre le peuple palestinien et sa cause". "La cause palestinienne, en général, et Al-Qods en particulier, constituent une ligne rouge, malgré les crimes abjects commis contre le peuple palestinie n en plus des niveaux préoccupants et alarmants de la judaïsation de la Palestine, d'où la nécessité d'une nouvelle politique arabo-musulmane face à cette situation critique", souligne le président de la Ligue.

La ministre a salué, de son côté, les efforts consentis par la Ligue en "soutien au peuple palestinien", ajoutant que les parlementaires algériens, à l'image de la composante de la société algérienne, sont solidaires avec le peuple palestinien subissant de graves crimes passés sous silence. Mme Azouar a exprimé sa fierté du "succès de la démarche engagée par le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune pour l'unification des factions palestiniennes dans le cadre de "la Déclaration d'Alger" signée en octobre 2022, mettant ainsi fin à la division enregistrée depuis quelque temps sur la scène palestinienne", ajoute le communiqué.

Lors de la rencontre, les deux parties ont évoqué les politiques de normalisation "gratuites adoptées ici et là", affirmant par la même occasion "la position immuable de l'Algérie, représentée par son Président et son peuple à l'égard de la question palestinienne, en tant que cause juste au même titre que la cause du peuple sahraoui opprimé qui aspire à exercer son droit à l'autodétermination conformément aux mécanismes et aux résolutions de l'ONU", a- t-elle ajouté.

La délégation de "La Ligue des parlementaires pour Al Qods" est composée de Bachir Djarallah, ancien député algérien assistant du président de la Ligue, Abu Bakar Yunusa membre du parlement nigérian, Sayed Abu Susameheh, membre du conseil législatif palestinien, et Abdullah Al Beltaji, chef du département des relations publiques de la Ligue.