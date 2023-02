Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que 41 partenaires internationaux et nationaux, ont lancé mardi un appel à la mobilisation de 556 millions de dollars de financement pour aider les réfugiés vivant au Soudan.

Dans un communiqué, le HCR a indiqué que son appel de fonds inter-agences pour 2023 avait pour but de collecter des fonds pour fournir une assistance indispensable à plus de 900.000 réfugiés au Soudan.

"Le plan de réponse aux réfugiés, co-développé avec tous les partenaires, y compris la Commission soudanaise pour les réfugiés, offre une protection essentielle et une assistance vitale pour les communautés de réfugiés au Soudan", a expliqué Axel Bisschop, représentant du HCR au Soudan. Le communiqué précise par ailleurs que le Soudan est le deuxième plus grand pays d'asile en Afrique, accueillant environ 1,1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile.