Un ressortissant chinois a été tué par des hommes armés dans la région éthiopienne de l'Oromia, a annoncé mardi l'ambassade de Chine à Addis Abeba, demandant à ses citoyens d'évacuer les zones "à haut risque".

Neuf Chinois ont été attaqués lundi soir dans la localité de Gebre Guracha, à environ 160 kilomètres au nord de la capitale, a indiqué l'ambassade dans un communiqué. "Malheureusement, l'un d'eux a été abattu", écrit-elle, sans donner de détails sur ces ressortissants. "Si vous êtes déjà dans une zone à haut risque, vous devez évacuer immédiatement vers une zone sûre", ajoute-t-elle.

Si les combats qui faisaient rage depuis novembre 2020 dans la région septentrionale du Tigré ont cessé, l'Oromia, la région la plus vaste et la plus peuplée d'Ethiopie, est en proie aux violences, en raison de divisions à caractères ethnique, politique ou foncier.