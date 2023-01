Le Centre algérien de développement du cinéma (CADC) a annoncé l'organisation d'un atelier d'écriture de scénarios de courts métrages au Palais du cinéma Tinerkouk dans la wilaya de Timimoune, en partenariat avec l'Association des producteurs algériens de cinéma (APAC), a indiqué le CADC dans un communiqué.

Cet atelier qui sera organisé en trois sessions (une semaine pour chaque session), tend à "développer et accompagner l'écriture du scénario cinématographique" et est destiné "aux réalisatrices et réalisateurs, aux scénaristes, ainsi qu'aux porteurs de projets de films court-métrage", lit-on dans le communiqué.

Un jury spécialisé choisira "10 projets dont le développement sera assuré, à travers différentes sessions, par des cinéastes professionnels". Parmi les conditions de candidature à cet atelier, figurent le synopsis, le résumé du projet, le scénario ou le traitement, ainsi que le Curriculum Vitae du candidat.

Toute personne désirant y participer, doit envoyer son dossier à l'adresse mail suivante: [email protected] .

Le dernier délai pour l'envoi des dossiers de candidature est fixé au 28 février.