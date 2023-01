Une large campagne de sensibilisation contre les dangers du monoxyde de carbone (CO) a été lancée par les services de la Protection civile de Chlef, en coordination avec nombre d'organes exécutifs et d'acteurs de la société civile, a-t-on appris, lundi, auprès de ce corps constitué. "Vu la hausse constatée du nombre des accidents liés à une mauvaise utilisation des appareils de chauffage en saison hivernale, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée afin d'informer le citoyen sur les dangers du monoxyde de carbone et de prévenir les accidents qu'il peut induire en cas de mauvaise utilisation d'appareils fonctionnant au gaz ", a indiqué, à l’APS, le chargé de communication à la Direction de la protection civile de la wilaya, le commandant Teggar Sid Ahmed.

Le responsable a signalé le constat d’une" hausse significative" en 2022, comparativement à l'année 2021, tant du nombre des accidents liés à une mauvaise utilisation du gaz qui est passé de 11 en 2021 à 15 en 2022, que de celui des victimes, au nombre de 26 intoxiqués et deux morts en 2022, contre 21 intoxiqués et zéro décès en 2021.

Depuis début 2023, les mêmes services ont, par ailleurs, enregistré quatre (4) accidents liés à des émanations de monoxyde de carbone et à la mauvaise utilisation d'appareils de chauffage et de chauffe-eau, ayant causé des asphyxies à neuf (9) personnes, toutes secourues et assistées.

Cette campagne, menée en coordination avec les services de sécurité, les secteurs du commerce et de l'éducation, la Société de distribution de l'électricité et du gaz et nombre d'associations, se tient dans les places publiques de plusieurs communes, dont Sidi Okacha, Chettia, Boukadir, Sobha et Ouled Ben Abdelkader, outre 49 établissements éducatifs, des résidences universitaires et des instituts d'enseignement et de formation professionnels, selon la même source.

La Radio de Chlef a, aussi, organisé, lundi matin, une demi-journée portes- ouvertes sur les dangers du "tueur silencieux" (CO), à travers nombre d'émissions marquées par la participation d’acteurs et partenaires du secteur. Ces émissions ont eu un écho "très positif" auprès des auditeurs, dont certains survivants à des cas d’intoxications au monoxyde de carbone, qui n’ont pas hésité à apporter leurs témoignages.

Le directeur de la Radio locale, Maâmar Morsli a fait cas, à l’occasion, de la mise au point d’un programme spécial tou t au long du mois de février, pour accompagner les organes exécutifs et les services concernés dans des campagnes de sensibilisation contre les risques des intoxications au monoxyde de carbone, avec la présentation de spots publicitaires et d’émissions sur le bon usage des appareils de chauffage et des chauffe-eau.

Le président de l'association de wilaya "Essalama pour la protection et l'orientation du consommateur", Djilali Kacemi a, pour sa part, salué l'organisation de ce type de campagnes permettant d'"ancrer chez le citoyen une culture de maintenance périodique des appareils de chauffage et des chauffe-eau et de le sensibiliser sur l'importance de l'acquisition d'appareils conformes aux normes de qualité et de sécurité en vigueur".