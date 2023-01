Plusieurs interventions chirurgicales délicates sur des cancers du côlon et de l’estomac ont été effectuées dans le cadre de l’opération de jumelage, clôturée lundi, entre la direction de la santé de Guelma et le CHU d’Oran.

Dans une déclaration à la presse, Pr. Mohamed Boubaker, responsable du staff médical du CHU d’Oran composé de 25 médecins spécialistes, a indiqué que cette initiative de jumelage lancée le 26 janvier courant a donné lieu à des interventions chirurgicales très délicates, notamment sur deux malades atteints de cancers de l’estomac et du côlon ainsi qu'à une ablation de kystes hydatiques à deux patients, et une ablation de la rate chez deux enfants de 5 ans et 12 ans.

Entre 25 à 30 interventions chirurgicales ont été effectuées chaque jour, à l’occasion au niveau des deux hôpitaux Emir-Abdelkader d’oued Zenati et Hakim-Okbi de Guelma en plus de consultations spécialisés dans divers autres établissements de la wilaya et de l’envoi d’une caravane médicale vers les zones reculées.

Des opérations ont été également effectuées dans les spécialités de chirurgie pédiatrique, chirurgie générale et de gynécologie-obstétrique, a indiqué la cellule de communication de la direction de la santé de la wilaya.