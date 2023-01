Un séminaire économique sur le marché algérien s'est tenu à Bruxelles, avec la participation de plus de 120 chefs d'entreprises, dans l'objectif de renforcer le partenariat et les liens d'affaires entre les opérateurs des deux pays.

Le séminaire a été organisé jeudi dernier par l'ambassade d'Algérie à Bruxelles et les agences régionales belges de commerce extérieur, l'agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (AWEX), Flanders Trade (FIT), HUB Brussels, en collaboration avec la chambre de Commerce arabo-belgo-luxembourgeoise.

A cette occasion, l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles, Ali Mokrani s'est félicité de la tenue de cette rencontre, qui permettrait aux porteurs de projets des deux parties de se rencontrer et d'échanger des visites d'affaires, dans le contexte de la célébration, durant l'année écoulée, des 60 ans de relations diplomatiques, traditionnellement marquées par l'amitié et la coopération. "Cette rencontre intervient à un moment ou les relations commerciales bilatérales enregistrent une importante amélioration avec un volume d'échange global durant les neuf premiers mois de l'année 2022 avoisinant 2 milliards d'euros, en progression d'environ 80% par rapport à la même période de 2021", précise M. Mokrani.

Selon lui, cette "embellie devrait constituer une opportunité pour un renouveau dans la perception des liens économiques pour leur conférer plus de substance, diversification et profondeur stratégique dans une approche dynamique et mutuellement bénéfique".

Il a indiqué, dans ce sens, que le gouvernement algérien, sous la conduite et les orientations du Président de la République, a engagé des réformes concrètes afin de faciliter l'acte économique et d'investissement dans le cadre du modèle national de développement inclusif et durable, stimuler l'éclosion de l'entreprise tant publique que privée et étrangère, visant à promouvoir la diversification économique, l'attractivité des investissements directs étrangers productifs, la transformation des ressources naturelles localement, la promotion des exportations hors hydrocarbures et l'insertion dans l'économie régionale et mondiale.

Le diplomate algérien a appelé les entreprises belges à saisir les opportunités offertes en termes de projets structurants de développement multisectoriel, et des avantages comparatifs existant entre les économies des deux pays pour une coopération renforcée, rappel ant que l'Algérie ambitionne d'accentuer le développement et la diversification de son offre énergétique en direction de l'Union européenne avec laquelle est liée par un accord stratégique en la matière, dont la 4éme session du Dialogue de haut-niveau est prévu Bruxelles cette année. Dans son intervention par visioconférence, l'ambassadeur de Belgique à Alger, Alain Leroy, a mis en relief le potentiel de coopération économique existant entre son pays et l'Algérie. Des chefs d'entreprises belges activant en Algérie ont appelé, lors de cette rencontre les entreprises belges à investir en Algérie, au regard des avantages incitatifs en matière d'investissement, tout en les encourageant à privilégier le contact direct avec les partenaires algériens.