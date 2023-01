Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé lundi un message écrit au Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, s'inscrivant dans le cadre des contacts permanents entre les dirigeants des deux pays, l'examen des aspects de coopération bilatérale, et la poursuite des efforts pour défendre les causes et les intérêts de la nation arabe, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce jour, un message écrit à son frère, le Serviteur des deux Lieux saints de l'Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Roi du Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère, s'inscrivant dans le cadre des contacts permanents entre les dirigeants des deux pays, l'examen des aspects de coopération bilatérale, et la poursuite des efforts pour défendre les causes et les intérêts de la nation arabe", précise la même source.

Le message a été remis par l'ambassadeur Noureddine Khendoudi en sa qualité d'envoyé spécial du président de la Répub lique, qui a été reçu lundi à Riyadh par le vice-ministre des Affaires étrangères, Walid Ben Abdelkarim Elkharidji, ajoute la même source.