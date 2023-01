La campagne de dénombrement hivernal des oiseaux d’eau nicheurs au niveau des zones humides de Boumerdes pour l’année 2023, s’est soldée par le recensement de plus de 24.000 oiseaux de différentes espèces, contre 19.000 recensés lors de la campagne écoulée, a-t-on appris, lundi, auprès de la Conservation locale des forêts.

Le recensement de ces oiseaux nicheurs représentant 21 espèces relevant de neuf (9) familles d'oiseaux d’eau, s'inscrit dans le cadre de la célébration, par l'Algérie, de la Journée mondiale des zones humides (2 février), célébrée cette année sous le signe "Il est temps de restaurer les zones humides", a indiqué la responsable en charge des espèces protégées et des activités de chasse à la Conservation des forêts, Bedrissi Zineb.

Elle a expliqué cette hausse du nombre des oiseaux d’eau migrateurs, par "une amélioration des conditions de travail et le lancement de la campagne de recensement de manière anticipée, outre l'augmentation du nombre des zones humides à travers Boumerdes". Ces oiseaux ont été dénombrés au niveau de plus d’une vingtaine de zones humide s de la wilaya, dont des plans d'eau permanents et temporaires, les barrages de Beni Amrane, Keddara, et El Hamiz, Oued Larbaâ, les périmètres des Centres d’enfouissement technique des déchets (CET) de Corso et Zemmouri et les embouchures des cours d’eau (Oued) à Boumerdes, Corso, Boudouaou, Boudouaou El-Bahri et du Sebaou (Baghlia).

La responsable a cité parmi les plus importantes espèces d’oiseaux d’eau recensés au niveau des zones humides de la wilaya, le héron, le canard colvert, le grèbe castagneur, le grèbe huppé, la corneille d'eau, la mouette blanche, le flamant rose, l'érismature à tête blanche, et l'ellipse d'hiver. A noter que ces oiseaux d’eau migrateurs en provenance, chaque hiver, des continents européen et asiatique et de l’Afrique du sud, jouent un rôle essentiel dans l'écosystème des zones humides où ils nidifient, avec des conséquences visibles sur la vie humaine, aux plans touristique et économique notamment.