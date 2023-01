Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du

territoire, Brahim Merad, a affirmé lundi à Bordj Badji Mokhtar la ferme volonté

des hautes autorités du pays de rattraper le retard de développement enregistré dans cette Collectivité locale frontalière.

Lors d'une rencontre avec les acteurs de la société civile, en compagnie du ministre de la Poste et des télécommunications, Karim Bibi-Triki au terme de leur visite d'inspection dans la wilaya, M. Merad a réaffirmé "la ferme volonté des autorités suprêmes du pays de rattraper le retard de développement enregistré dans cette Collectivité locale frontalière", saluant les efforts considérables consentis sur le terrain pour réaliser les projets d'aménagement du territoire, de désenclavement et de raccordement à la fibre optique avec un taux de 70%. Il a mis en avant la grande importance de ce réseau dans la promotion des services fournis par plusieurs secteurs.

Le ministre a souligné le grand intérêt accordé par les autorités suprêmes du pays à la promotion du dévelo ppement et du niveau de vie des habitants de ces nouvelles wilayas dans divers domaines, à travers un plan de développement global.

Dans son intervention, le ministre a rappelé les dispositions prises par les autorités publiques pour la relance de l'économie nationale et la valorisation des fondements de développement de toutes les wilayas du pays dans divers secteurs dans le but d'améliorer les conditions sociales des citoyens et d'améliorer le climat d'investissement.

La plupart des interventions des acteurs de la société civile ont été axées lors de cette rencontre qui s'est déroulée à la salle de conférences de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Bordj Badji Mokhtar, sur l'accélération de la réalisation de la RN6 reliant Reggane (W.

Adrar) à Bordj Badji Mokhtar en direction de Timiaouine dans l'extrême sud du pays.

Ils ont également appelé au soutien, voire à l'accompagnement de l'activité commerciale dans la région, en permettant aux commerçants de gros de ramener des quantités suffisantes de provisions alimentaires à la région pour en finir avec les pénuries et concourir à la réduction des coûts, et ce de par l'accompagnement de l'activité du commerce de troc frontalier pour investir dans les échanges commerciaux, en veillant à soutenir l'élevage dans cette zone pastorale.

Pour leur part, les jeunes ont proposé d'autoriser l'orpaillage afin de créer des emplois, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres wilayas du sud, ainsi que la promotion du secteur des Affaires religieuses et des Wakfs, en améliorant le statut social de l'imam au regard du rôle de la mosquée et de l'imam dans la préservation des valeurs de la société.

Il a également été question de la nécessité de rapprocher les services financiers bancaires des clients et des opérateurs économiques en accélérant l'ouverture d'agences de banques publiques dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, pour assurer l'accompagnement du développement économique dans la région, ainsi que l'ouverture d'agences des opérateurs de téléphonie mobile, outre la nécessité de renforcer les services de santé fournis aux habitants de la wilaya, en renforçant les établissements de santé avec des équipements médicaux spécialisés tels que le scanner, ainsi que l'amélioration des conditions de scolarisation pour éliminer la surcharge dans les classes.

A cette occasion, les participants ont salué la décision des hautes autorités du pays de titulariser les enseignants contractuels du secteur de l'éducation dans des postes fixes.

Répondant aux préoccupations des citoyens, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Am énagement du Territoire a évoqué le projet routier en cours de réalisation pour désenclaver la wilaya frontalière de Bordj Badji Mokhtar, et qui s'inscrit, a-t-il dit, au cœur de l'équation du développement local.