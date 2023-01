Le Secrétaire général de l'Union des parlements des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), M. Mouhamed Khouraichi Niass, s'est félicité du grand succès de la 17e session de la conférence de l'Union abritée, dimanche et lundi à Alger, réalisé grâce à la crédibilité et à l'expérience de l'Algérie, notamment à travers une assistance de qualité et les nouvelles propositions formulées par l'Algérie.

Lors d'un point de presse animé par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali conjointement avec M. Khouraichi Niass au terme des travaux de la conférence, le Secrétaire général a estimé que ce rendez-vous "a été un grand succès", soulignant que "l'UPCI mise depuis le début sur le rôle, la crédibilité, l'expérience et le grand intérêt de l'Algérie pour les questions de la nation musulmane, en vue d'atteindre cet objectif".

Après avoir souligné que le succès de la Conférence s'est traduit à travers une présence importante et équilibrée des participants, M. Khouraichi Niass a dit croire en la capacité de l'Algérie, qui présidera l'UPCI durant une année, à "promouvoir l'UPCI et le monde musulman au plus haut niveau vers un avenir radieux pour les Etats membres".

Les mécanismes et conclusions des précédentes conférences seront remises à l'Algérie pour lui permettre de parvenir à une solution optimale aux crises et défis que connaît le monde musulman, avant que la Côte d'Ivoire ne prenne la présidence de la prochaine session, a-t-il poursuivi. Répondant à une question sur l'unification palestinienne, le secrétaire général de l'UPCI a souligné la nécessité de sensibiliser les frères en Palestine à l'importance de l'initiative lancée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour unifier les Palestiniens après 15 années de division.

C'est l'un des mécanismes les plus importants pour y parvenir, a-t-il estimé.

Il a en outre mis en avant le rôle des médias dans la sensibilisation de la nation sur l'importance du consensus autour de la centralité de la cause palestinienne, appelant à lutter contre la politique des deux poids deux mesures des Européens et aux Nations Unies.

Concernant la lutte contre l'islamophobie et l'extrémisme, l'orateur a insisté sur la nécessité d'inculquer aux enfants les préceptes de l'Islam pour immuniser les nouvelles générations contre ces fl éaux, appelant à renforcer le partenariat économique entre les pays musulmans.