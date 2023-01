La Bourse de New York a terminé en berne lundi face aux risques que présente une semaine économique très chargée, entre une salve de résultats d'entreprises, notamment dans la technologie, et une décision monétaire de la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 0,77% à 33.717,09 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 1,96% à 11.393,81 points et l'indice élargi S&P 500 a lâché 1,30% à 4.017,77 points. Une kyrielle de résultats d'entreprises vont émailler la semaine avec, dès mardi, Spotify, General Motors, McDonald's, UPS et Pfizer. Ceux des méga-capitalisations de la tech, comme Meta, sont prévus mercredi et jeudi, après la clôture pour Apple, Amazon et Alphabet. A l'exception d'Amazon qui n'a cédé lundi que 1,65%, les autres majors de la technologie ont perdu entre 2% et 3%. Jusqu'ici, "70% des compagnies qui ont publié leurs comptes ont rapporté des résultats meilleurs que prévu, par contre leurs prévisions pour la suite sont lamentables et celles des analystes sont fortement réduites également", a résumé Hugh Johnson de la firme d'analyse économique Hugh Johnson Economics, cité par l'agence AFP.

Cette inquiétude sur la santé des entreprises à court terme va de pair, selon lui, "avec la crainte que l'économie ne se contracte ou n'arrive pas à atterrir en douceur au premier ou deuxième trimestre", a ajouté M. Johnson.

Pour Karl Haeling de LBBW, cette semaine débordante d'annonces de taille, notamment dans le secteur technologique, est "une des plus fournies de l'année en la matière avec 109 des 500 entreprises du S&P" publiant leurs comptes trimestriels lors de cette semaine "risquée". Les investisseurs "veulent sortir de leurs positions longues parce qu'ils craignent de mauvaises surprises ou simplement les tribulations d'un marché volatile", a souligné M. Haeling. Le marché, qui avait démarré la séance sur une baisse moins élevée qu'à la clôture, a creusé ses pertes avec l'annonce du petit rebond de l'inflation espagnole en janvier alors que les investisseurs attendaient un repli, a estimé également l'analyste de LBBW.

Les Bourses chinoises indécises à l'ouverture

Les Bourses chinoises ont ouvert mardi sans direction claire, avec Hong Kong en hausse après des pertes importantes la veille, tandis qu'en Chine continentale les investisseurs restaient inquiets du climat économique incertain aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges à Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait 0,55% à 22.190,27 points. De son côté, l'indice composite de la Bourse de Shanghai perdait 0,10% à 3.266,14 points, tandis que la place de Shenzhen abandonnait 0,24% à

La Bourse de Tokyo soutenue par la baisse du yen

La Bourse de Tokyo était soutenue mardi matin par la baisse du yen face au dollar, bonne nouvelle pour les groupes exportateurs japonais, malgré le recul de Wall Street la veille face au climat économique incertain. L'indice vedette Nikkei gagnait 0,11% à 27.463,75 points vers 00H50 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,3% à 1.988,37 points. La Bourse de New York s'est repliée lundi dans l'attente d'annonces de résultats d'entreprises sur fond de craintes de contraction de l'économie au premier semestre. Le ralentissement attendu des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine, qui prendra une décision de politique monétaire mercredi, avait quant à lui déjà été intégré par le marché. La remontée du dollar face au yen atténuait de son côté les inquiétudes des investisseurs sur les bénéfices réalisés à l'étranger par les grandes entreprises nippones. Le yen se stabilisait face au dollar après sa dépréciation de la veille, un dollar valant 130,33 yens vers 00H50 GMT contre 130,39 yens lundi à 21H00 GMT.

Le cours euro/yen variait peu à 141,52 yens contre 141,48 yens la veille, tout comme le rapport euro/dollar, à un euro pour 1,0854 dollar contre 1,0851 dollar lundi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain grapillait 0,09% à 77,97 dollars vers 00H40 GMT.