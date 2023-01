Les éléments de la brigade de Gendarmerie de Chréa (Tébessa) ont démantelé un réseau criminel d’abattage clandestin des ovins composé de quatre personnes âgées entre 29 et 62 ans, a indiqué lundi un communiqué de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

Exploitant des informations relatives à l’abattage par des individus d’un grand nombre de brebis à l’intérieur du marché couvert du centre-ville de Chréa, une patrouille a été dépêchée sur place où les mis en cause ont été trouvés en train d’abattre ces bêtes en vue, selon leurs dires, de les vendre à une personne pour un festin, a ajouté la même source.

L’opération a permis d’interpeler quatre personnes et de saisir 18 brebis abattues pesant 305 kg et de détruire 117 kg d’abats, avant d’établir un dossier pénal contre les mis en cause différés devant les instances judiciaires compétentes.