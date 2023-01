Cette structure ouverte dans le cadre du déploiement de la caisse dans l'ensemble du pays vise à rapprocher ses services des agriculteurs, a-t-on indiqué lors de la cérémonie inaugurale présidée par Abdenaceur Ait Oumalou, directeur central à la Direction générale de la CNMA, en présence des autorités locales.

Pour M. Ait Oumalou la création de la nouvelle antenne vise à "favoriser l’ancrage d’une relation solide basée sur une confiance profonde avec les agriculteurs, les éleveurs et la femme au foyer, en mettant à leur disposition plusieurs prestations et produits adaptés à l’agriculture saharienne, en plus de rapprocher l’administration des clients de la caisse".

La nouvelle antenne, à vocation régionale, est considérée comme un acquis important pour cette jeune wilaya, en offrant plusieurs facilités et prestations d’assurance agricole destinées aux adhérents, en plus d'assurer la vulgarisation et l’accompagnement permanent au profit des agriculteurs, notamment ceux ayant réalisé de belles performances en termes de production, a-t-il souligné.