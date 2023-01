Une hausse sensible du nombre de touristes étrangers ayant visité la wilaya de Constantine, ses sites touristiques et culturels en particulier, a été enregistrée en 2022, par rapport à l’année 2021, a indiqué mardi, le chef de service du tourisme à la direction du Tourisme et de l’artisanat, Amar Bentorki.

Pas moins de 7.134 touristes étrangers ont été ainsi recensés en 2022 contre 2.405 touristes en 2021, a précisé M.

Bentourki ajoutant que les touristes ayant visité Constantine en 2022 ont passé 24.954 nuitées, soit une moyenne de 4 nuitées par personnes, alors qu’en 2021, ils ont passé 2461 nuitées, soit une moyenne de 2 nuitées par personne.