Le championnat d’Algérie de luttes associées féminine toutes catégories aura lieu vendredi et samedi prochains à la salle omnisports de Tichy à Bejaia, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA).

Cette compétition de deux jours, organisée par la Fédération algérienne des luttes associées en collaboration avec la ligue de wilaya de Bejaia et la direction de la jeunesse et des sports verra la participation de plus de 360 lutteuses des catégories minimes, cadettes, juniors et seniors, issus de neuf wilayas du pays. La journée de vendredi prévoit le déroulement des éliminatoires et finales dans les différents catégories de poids en juniors et seniors.

La deuxième journée sera consacrée aux éliminatoires et finales des catégories minimes et cadettes dans dix catégories de poids. Cette compétition sera une occasion pour détecter des jeunes lutteuses qui possèdent des qualités prometteuses afin de renforcer l'équipe nationale appelée à diverses compétitions continentales et internationales à venir.