Peu de femmes s'inquiètent de ballonnements persistants. Pourtant, c'est un des symptômes majeurs du cancer de l'ovaire. Des ballonnements ou une gêne dans l'abdomen persistants, une fréquente envie d'uriner, une constipation qui ne passe pas et des douleurs abdominales : tels sont les principaux symptômes du cancer de l'ovaire.

Mais rares sont les femmes qui y prêtent de l'importance, c'est pourquoi ce type de cancer est souvent diagnostiqué tardivement. Une étude britannique publiée par l'association Target ovarian cancer montre que face à des ballonnements persistants, les femmes choisiraient plus facilement d'arrêter le gluten (50%) que d'aller voir leur médecin généraliste (34%). "Deux tiers des femmes reçoivent un diagnostic de cancer de l'ovaire une fois que la maladie s'est déjà propagée, ce qui rend le traitement plus difficile. En Grande-Bretagne chaque jour 11 femmes décèdent du cancer de l'ovaire. C'est assez. Il est temps de les sensibiliser" insiste l'association.

Certes, les ballonnements peuvent avoir bien d'autres causes, comme le syndrome du côlon irritable ou le syndrome pré-menstruel, mais si cela persiste, il est nécessaire d'aller voir le médecin. Le cancer de l'ovaire concerne environ 4400 femmes par an. C'est le 7e cancer le plus fréquent chez la femme.