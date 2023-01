Notre ventre est souvent mis à rude épreuve par le stress. On vous propose une petite routine matinale anti-ballonnements qui va vous permettre de démarrer la journée en prenant soin de votre ventre.

En cette période d'incertitudes, notre ventre n'est pas à la fête. Comme c'est aussi le siège essentiel de nos émotions, il pâtit du stress et de l'anxiété dus au Covid. Mouvements d'éveil postural, douche aroma et exercices de cohérence cardiaque : et si vous profitiez du week-end pour adopter cette nouvelle routine matinale pour être bien dans votre ventre ?

1/15 - On commence par un éveil postural

On commence par un éveil postural. Levez-vous 15 mn plus tôt que d'habitude et réalisez une série d'exercices de yoga revitalisants comme la chandelle ou l'enfant : assise sur les genoux, fesses sur les talons et tête posée près des genoux, placez les bras le long du corps et laissez vos épaules s'affaisser vers le sol. Inspirez et expirez tranquillement dans cette posture.

2/15 - On pense à s'hydrater

On pense à s'hydrater. Après une nuit de sommeil, votre corps est déshydraté. Dès le réveil, avalez un grand verre d'eau riche en magnésium. Mieux : pressez un citron et mélangez le jus à un peu d'eau chaude. Cela facilite la digestion et le transit et dynamise pour la journée.

3/15 - On poursuit par la respiration abdominale

On poursuit par la respiration abdominale. Respirer avec le ventre permet d'accéder à un état de bien-être, de détendre le côlon et de relancer la digestion. Asseyez-vous, le dos détendu mais droit. Expirez lentement par le nez tout en contractant l'ensemble de la sangle abdominale. Cela permet de faire remonter le diaphragme et de mieux vider les poumons. Puis inspirez lentement par le nez en bombant le ventre.

4/15 - On s'accorde un auto-massage du ventre

On s'accorde un auto-massage du ventre. Ce massage relance la microcirculation et favorise les échanges cellulaires. Il a un effet relaxant et facilite le transit. Chauffez les paumes de vos mains l'une contre l'autre. Tapotez le ventre doucement avec le poing fermé dans le sens des aiguilles d'une montre, comme pour frapper à une porte. Terminez cet auto-massage en respirant à fond, et lors de l'expiration, appuyez fortement avec le poing entre les côtes.

5/15 - On se prépare un jus anti-constipation

On se prépare un jus anti-constipation. Pelez et coupez en morceaux ½ mangue et une poire. Mettez les morceaux dans le bol du blender, ajoutez ½ cm de gingembre frais (et épluché) et 10 cl d'eau de source. Mixez et buvez. Ou préparez-vous un "good morning juice".

6/15 - On dit non au stress avec les huiles essentielles

On dit non au stress avec les huiles essentielles. Si le stress de cette période de confinement a tendance à vous faire ballonner, versez 1 goutte d'huile essentielle de camomille noble et 1 goutte d'HE de citron jaune dans une cuillère à café de miel 10 à 15 minutes avant votre petit-déjeuner.

7/15 - On avale un petit-déjeuner sans gluten

On avale un petit-déjeuner sans gluten. Si vous avez le temps, préparez-vous un porridge de flocons d'avoine sans gluten avec des raisins secs. Pour la version rapide tartinez des galettes de sarrasin avec de la purée d'amandes ou 1 tranche de pain d'épeautre légèrement beurrée. Et pour le week-end, pourquoi ne pas faire des crêpes sans gluten arrosé de sirop d'érable ?

8/15 - On mastique bien chaque bouchée

On mastique bien chaque bouchée. Il ne faut jamais démarrer la journée en prenant le petit-déjeuner sur le pouce. Prenez le temps de vous asseoir et de bien mastiquer chaque bouchée de pain ou de pancake. Les enzymes de la salive vont ainsi commencer le travail de digestion et vous ne souffrirez pas de crampes intestinales dans la matinée.

9/15 - On prend une douche aroma

On prend une douche aroma. Pour optimiser les effets des huiles essentielles prises avalées avant le petit-déjeuner, on inhale aussi leurs effluves sous l'eau chaude de la douche. Pour une douche aroma, versez une dose habituelle de gel douche (de préférence sans parfum) sur une fleur de bain ou un gant de toilette et ajoutez 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de bergamote ou de lavande officinale. Mélangez bien avec la paume de la main et lavez-vous en insistant un peu sur le plexus solaire et le ventre.

10/15 - On se prépare un thermos de tisane de thym

On se prépare un thermos de tisane de thym. Le thym n'est pas seulement parfait pour combattre les virus de l'hiver mais c'est une plante aux vertus antispasmodiques. Dans une casserole, faites infuser pendant une dizaine de minutes 300 ml d'eau bouillante avec 2 cuillères à café de thym. Versez dans un thermos que vous boirez au fil de la matinée.

11/15 - On n'oublie pas ses probiotiques

On n'oublie pas ses probiotiques. En améliorant considérablement la qualité de la flore intestinale, les probiotiques évite tous les inconforts intestinaux. On les trouve dans les yaourts, les laits ou certaines boissons fermentées. Mais aussi sous forme de compléments alimentaires.

12/15 - On planifie sa journée

On planifie sa journée. On le sait, le stress et les angoisses dérèglent nos intestins. Pour rester zen face à la journée qui s'annonce, prenez le temps de planifier au minimum votre journée. Et dans ce planning, accordez-vous des pauses pour pratiquer des exercices de cohérence cardiaque. Vous vous sentirez plus zen et votre ventre vous dira merci !

13/15 - On se supplémente en magnésium

On se supplémente en magnésium. Le magnésium calme les spasmes digestifs car il relaxe les muscles. La posologie : 350 mg par jour en cure de 1 mois, à renouveler. Mais les besoins en magnésium étant proportionnels au stress, une prise supplémentaire peut être utile en cette période de tension.

14/15 - On pense à acheter du cumin

On pense à acheter du cumin. On peut le choisir sous forme de graines, ou en poudre, plus pratique à utiliser. Et on n'hésite pas à en ajouter à nos plats du déjeuner car le cumin combat la formation de gaz intestinaux et les ballonnements.

15/15 - Et après, on prend rendez-vous chez l'ostéopathe

Et après, on prend rendez-vous chez l'ostéopathe. Si vous continuez à souffrir de ballonnements ou du syndrome de l'intestin irritable, tout en adoptant cette routine matinale, faites appel aux médecines douces. Ces thérapies permettent de libérer les tensions du ventre mais aussi d'équilibrer les systèmes neurovégétatifs sympathique et parasympathique.