Ventre gonflé, flatulences... Si vous souffrez de ballonnements mieux vaut éviter certains aliments. Voici les principaux.

Le ballonnement abdominal est un symptôme fréquent, surtout chez les femmes. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette sensation de ventre gonflé, dont une production excessive de gaz dans l'intestin ou un déséquilibre de la flore intestinale. L'éviction de certains aliments permet d'améliorer la situation.

Évitez de consommer des aliments très fermentescibles comme les haricots secs, chou de Bruxelles, oignon, pruneau, banane... Ces glucides ou sucres produisent du gaz sous l'effet de la flore intestinale. Pour limiter les ballonnements, il convient aussi de limiter la consommation d'aliments riches en matières grasses car les graisses sont difficiles à digérer, ce qui retarde l'évacuation du bol gastrique vers l'intestin et peut entraîner des ballonnements et flatulences. Troisième grande catégorie d'aliments à éviter en cas de ventre gonflé, les aliments riches en fibres insolubles comme les pains multi-grains ou au son, les châtaignes, les fruits séchés... Les fibres insolubles sont en effet responsables de ballonnements car elles absorbent et retiennent l'eau, augmentant ainsi le volume des selles qui progressent plus rapidement dans l'intestin. Enfin, les boissons gazeuses entraînent aussi des gonflements. C'est également le cas d'aliments riches en fructose ou en lactose mal digérés par certaines personnes ou de sucreries dites sans sucre car les édulcorants sont à l'origine de fermentations dans les intestins.

1/12 - Les crudités - L'été, les salades se déclinent en fonction de nos envies. Si vous souffrez de ballonnements, limitez un peu les crudités, plus difficiles à digérer. Pensez à mixer des légumes crus et des légumes cuits, par exemple des haricots verts, des courgettes ou des aubergines.

2/12 - La mie de pain - Globalement, tous les aliments aérés (contenant beaucoup d'air) doivent être évités, comme les boissons gazeuses par exemple, la mie de pain, les soufflés, les glaces ou encore les meringues.

3/12 - Les boissons gazeuses - Les boissons gazeuses libèrent du gaz dans le tube digestif et favorisent donc les ballonnements. Si les boissons contiennent du fructose ou du sorbitol, deux sucres qui peuvent être mal digérés, c'est pire.

4/12 - Les choux de Bruxelles - La famille des choux (choux, choux-fleurs, choux de Bruxelles, brocolis...) tout comme les poireaux sont riches en fructanes. Ces sucres sont constitués de molécules de fructose reliées entre elles par des molécules non digérées. Comme ils ne sont pas digérés correctement, ils provoquent des gaz.

5/12 - Les fritures - Les aliments frits et rissolés sont riches en graisses qui stagnent longtemps au niveau de l'estomac. Cette digestion difficile se traduit par des ballonnements et des flatulences.

6/12 - L'alcool - Tous les alcools sont riches en sucre susceptible de provoquer une fermentation intestinale. La bière qui contient en plus des bulles a tendance à distendre l'appareil digestif.

7/12 - Les fruits séchés - L'excès de fibres insolubles que l'on trouve dans les fruits séchés ou les pains au son par exemple est responsable de ballonnements et de flatulences.

8/12 - Les haricots secs - Les haricots secs renferment une forte teneur en raffinose. Ce sucre multiplie la production de gaz par 12 ce qui explique que la consommation de haricots secs cause des ballonnements. Pour faciliter la digestion des haricots secs, vous pouvez les tremper dans un peu de bicarbonate de sodium alimentaire pendant plusieurs heures avant de les cuire.

9/12 - Les jus de fruits concentrés - Les jus de fruits concentrés tout comme certains fruits (pommes, poires, cerises, pêches, raisin, mangue, papaye...) et les confitures sont riches en fructose. Chez certaines personnes, la malabsorption de ces sucres peut entraîner une production excessive de gaz.

10/12 - Le lait - Chez certaines personnes, l'absence de lactase, une enzyme présente dans l'intestin, empêche de digérer correctement le lactose qui est un composant essentiel du lait. Cela provoque des gaz, des ballonnements.

11/12 - L'oignon - En raison de ses composés soufrés l'oignon est souvent peu digeste surtout lorsqu'il est consommé cru et peut être responsable de ballonnements et de flatulences.

12/12 - Les bonbons sans sucre - Les édulcorants comme l'aspartame, le polyol ou le sorbitol que l'on retrouve dans des bonbons et boissons « sans sucre » ou des yaourts allégés engendrent des fermentations indésirables dans les intestins et provoquent des ballonnements.