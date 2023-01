L'Algérie participe à la 54e édition du Salon international du livre du Caire (Egypte) avec 630 titres exposés dans le stand de l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) relevant du ministère de la Culture et des Arts et le stand de la Maison d'édition et de distribution "Alpha".

Le 54e Salon international du livre du Caire ouvert, mercredi, par le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, en présence de représentants de l'ambassade d'Algérie au Caire, se poursuivra jusqu'au 6 février prochain.

Cette édition enregistre la participation de 1.047 éditeurs égyptiens, arabes et étrangers représentant 53 pays, selon le ministère égyptien de la Culture, organisateur du salon.

Plusieurs rencontres culturelles et littéraires avec des écrivains et des intellectuels égyptiens, arabes et étrangers sont prévues dans le cadre de ce salon, a indiqué la même source.