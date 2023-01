La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a reçu dimanche à Alger l'ambassadeur et Coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, Alejandro Alvarez qui a salué les initiatives culturelles organisées par le ministère au niveau des camps des réfugiés sahraouis, indique un communiqué du ministère.

Le Coordonnateur onusien s'est félicité, lors de cette rencontre, du "large soutien" apporté par l'Etat algérien au peuple sahraoui dans divers domaines.

De son côté, Mme Mouloudji a fait savoir que son département "se prépare à signer une convention avec son homologue sahraoui portant lancement de programmes culturels communs aux dimensions internationales, notamment dans le domaine du théâtre".

La rencontre a été également un occasion pour présenter "les tendances majeures du secteur de la Culture et des Arts notamment en matière d'industries culturelles, outre les efforts du ministère à cet effet, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du Plan d'action du Gouvernement", ajoute le communiqué. Dans ce s illage, la ministre a mis en exergue les efforts de ses services en termes de développement du projet de parcs culturels en Algérie et de transfert de l'expérience algérienne en la matière aux pays voisins et du Sahel, avec l'accompagnement du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Cette démarche, ajoute Mme Mouloudji, s'inscrit dans le cadre d'une "approche globale" basée sur une expérience avérée et la mobilisation de ressources supplémentaires pour consolider le partenariat conformément aux objectifs du développement durable (ODD). La ministre de la Culture a également exposé la vision stratégique et prospective de son département quant à l'appui aux acteurs de ce domaines dont des individus, des instances et des associations culturelles.

Pour sa part, le coordonnateur-résident du système des Nations unies en Algérie, Alejandro Alvarez a salué "la dynamique et les activités de qualité que connait le secteur", mettant en avant la proposition formulée par la ministre concernant le projet des parcs culturels, qui selon lui, a été "un grand succès".

M. Alvarez a salué aussi la visite du directeur du bureau de l'UNESCO pour le Maghreb prévue cette semaine avec des responsables du secteur de la Culture. La rencontre portera sur plusieurs questions d'intérêts communs et prior itaires pour les deux parties.