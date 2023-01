La direction de la protection civile de la wilaya de Tébessa a lancé dimanche une vaste campagne de sensibilisation contre le danger d’asphyxie au gaz brulé et de contrôle des appareils de chauffage conjointement à cette période de chute des températures.

La campagne qui met à contribution les services de la direction de distribution de l’électricité et du gaz, la direction du commerce et des acteurs de la société civile a porté sur le contrôle des appareils de chauffage de dizaines de logements publics locatifs du pôle urbain Eddekane sur les hauteurs de Tébessa, en appelant les habitants à en assurer périodiquement le contrôle.

Depuis le début de cette année, deux personnes sont mortes asphyxiées par le gaz brulé de chauffage à Bir El Ater et 14 autres ont été secourues, a déclaré à l’APS le capitaine El Kamil Bouafane, chef du bureau des statistiques à la direction de la protection civile.

L’année passée, huit personnes ont péri asphyxiées et 70 autres ont été secourues dans cette wilaya, a-t-il rappelé. Cette campagne sillonnera les quartiers et agglomérations de toute la wilaya co nnue pour son hiver très froid afin de sensibiliser au bon usage des appareils de chauffage, a ajouté la même source qui a invité les citoyens à se doter d’appareils de détection des fuites de gaz et se conformer aux conseils préventifs des risques d’asphyxie.

Des dépliants contenant des conseils préventifs des risques d’asphyxie ont été distribués à l’occasion.