Cinq (5) personnes sont mortes et 89 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 24 heures à travers le pays, indique lundi un communiqué de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Touggourt où deux (2) personnes ont péri dans un accident sur la RN 16, au niveau de la commune de Ben Nacer .

Durant la même période, cinq (5) autres personnes sont décédées, suite à l'inhalation du monoxyde de carbone CO émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains à l'intérieur de leurs domiciles, dans les wilayas de Djelfa, Constantine et Relizane, ajoute la même source, qui souligne que les secours de la Protection civile sont intervenus, pour prodiguer des soins de premières urgences à 15 personnes suite à l'inhalation du monoxyde de carbone.

Depuis le premier janvier, 54 décès par asphyxie par le monoxyde de carbone ont été recensés par la Protection civile qui, sont intervenus, durant la même période, pour secourir 699 personnes, rappelle la même source.

Par ailleurs, les unités de la protection civile sont intervenus pour l’extinction de 05 incendies urbains dans les wilayas d'Oran, Alger, Batna, Jijel et Ain Defla.