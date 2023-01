L'enfant porté disparu depuis samedi soir après sa chute au fond d’un ravin alors qu’il se rendait à pied en direction des hauteurs de Chréa (Blida), a été sauvé dimanche par les agents de la protection civile, a-t-on appris auprès de ce corps constitué.

Selon le chef du service documentation et de prévention auprès de la direction de wilaya de la protection civile, le capitaine Mohamed Nech, les agents de la protection civile ont réussi à sauver l'enfant de 12 ans, après l’avoir retrouvé, dimanche, à l'issue de trois heures de recherches, au fond d’un ravin où il était tombé durant son ascension pédestre vers les hauteurs de Chréa en compagnie de son ami. L'enfant, souffrant d’une fracture à la jambe, a été évacué vers les urgences de l'hôpital Hassiba Ben Bouali pour recevoir les soins nécessaires, a-t-il ajouté. Le wali de Blida, Ahmed Maâbed, s’est rendu à l'hôpital pour s’enquérir de l’état de santé de l'enfant.

Il a, à l’occasion, lancé un appel aux parents à "ouvrir l'oeil et veiller sur leurs enfants, notamment à cet âge".

Il a, également, invité les familles à "ne pas s'aventurer à se rendre sur les hauteurs de Chréa en empruntant des pistes escarpées et non sécurisées durant ces conditions climatiques difficiles", saluant les "efforts des différents services de sécurité pour retrouver et sauver l'enfant." Selon le staff médical en charge de l'enfant, son état est "stable" et il "bénéficie actuellement du suivi médical nécessaire". A noter que les services de la protection civile ont entamé, depuis la matinée, les recherches pour retrouver l'enfant disparu alors qu’il était accompagné d’un ami du même âge durant leur ascension pédestre vers les hauteurs de Chréa, en empruntant des pistes non sécurisées longeant l'itinéraire du téléphérique, pour profiter de la neige.

Selon le témoignage de son ami, l'enfant s’est fracturé la jambe, ce qui l’a contraint à le laisser pour partir chercher de l'aide.

Une fois sur place, les secours de la protection civile n'ont pas retrouvé l'enfant à l’endroit où son ami l’avait laissé, a fait savoir le même responsable.