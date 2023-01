Le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a reçu, lundi au siège du conseil, l'ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, qui lui a rendu une visite de courtoisie, a indiqué un communiqué de l'institution.

"La rencontre a porté sur les moyens de renforcer et de promouvoir les relations algéro-russes, notamment entre le Haut conseil islamique et les institutions religieuses en Russie, M. Ghlamallah étant membre du Groupe de vision stratégique +Russie-Monde islamique+", a précisé le communiqué, ajoutant que nombre d'oulémas et de représentants des institutions religieuses musulmanes prendront part à la Conférence internationale sur "le comportement civilisé", prévue en février à Oran.