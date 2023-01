Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a poursuivi dimanche ses ateliers de "groupes de discussion pour jeunes", organisés dans plusieurs wilayas du pays pour impliquer cette importante frange de la société dans le développement du pays.

Ces rencontres visent à résoudre à court, moyen et long termes les préoccupations des jeunes, qui ont, via cette plateforme, l'opportunité de s'exprimer librement, et à élaborer une vision pour le CJS pour les dix prochaines années (2023/2033).

A Ain Témouchent, les activités des groupes de discussion de jeunes ont été menées à l'Université Belhadj Chaïb, avec la participation de plus de 200 jeunes inscrits au niveau des groupes des communes de la wilaya.

Lors de la cérémonie de lancement de cet événement, le membre du CSJ, Mohamed Rabah, a souligné que "les ateliers, qui se poursuivront durant deux jours, permettent aux participants d'exprimer leurs préoccupations et faire part de leurs propositions au CSJ, qui les soumettra aux Hautes instances du pays dans le cadre de la concrétisation des valeurs de la démocratie participative". De son côté, l e wali d'Aïn Temouchent, M'hamed Moumen, a mis en exergue l'intérêt qu'accorde l'Etat à la jeunesse, qui s'est matérialisé, entre autres, par la création d'un conseil supérieur qui lui est dédié.

Quatre ateliers ont été constitués pour discuter des propositions à soumettre au CSJ. Et, des rencontres similaires sont prévues durant deux jours au niveau des communes d'El Amria, Hassi El Guella , Hammam Bouhadjar, Aïn El Arbaa, Sidi Ouriache, Sidi El Safi et Beni Saf, selon les organisateurs.

L'évènement a réuni des représentants de l'Observatoire national de la société civile d'Aïn Temouchent, ainsi que des représentants de nombreuses associations locales de jeunes et des Scouts musulmans algériens. A Tizi Ouzou, l'encadreur des groupes de discussion des jeunes, Adel Lahbib, a estimé que "le jeune algérien est plus soucieux de l'intérêt commun de la jeunesse algérienne et du pays que de ses préoccupations personnelles", relevant, en marge de la manifestation tenue au Centre de loisirs scientifiques, que les groupes de discussion organisés jusque-là dans plusieurs wilayas, ont révélé un niveau élevé de conscience chez les jeunes.

"La plupart des questions soulevées lors des débats et des travaux d'ateliers relèvent de l'intérêt commun et général, et non pas de préoccupations individuelles", a-t -il souligné. La rencontre de Tizi-Ouzou a regroupé 70 jeunes.

Le wali Djillali Doumi, présent à l'ouverture de ce groupe de discussion, a souligné l'importance de ces rencontres, qui constituent un espace pour déterminer les intérêts des jeunes dans les différents domaines (économique ou social) et de déterminer leur rôle dans le développement local.