La situation des employés exerçant dans le secteur économique, public et privé, dans le cadre des contrats pré-emploi sera régularisée avant la fin 2023, a indiqué dimanche de Laghouat le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Youcef Chorfa.

S’exprimant lors d’une visite de travail dans la wilaya, le ministre a affirmé que "la situation des employés exerçant dans le cadre du secteur économique public et privé, au titre de contrats de pré-emploi, sera régularisée avant la fin de l’année en cours, en tenant en compte certains critères ayant trait notamment à la ponctualité et à la performance professionnelle", ajoutant que les employés concernés devraient être évalués à la lumière des rapports établis par leurs employeurs.

Pour l’allocation chômage, M. Chorfa a indiqué que son département ministériel, tient ses engagements relatifs au versement de l’allocation chômage le 28 janvier dernier, avec la nouvelle augmentation approuvée par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Le ministre a, à ce titre, souligné l’im portance de la formation professionnelle pour les demandeurs d’emploi inscrits à l’allocation chômage, formation nécessaire pour l'amélioration de leurs connaissances et aptitudes professionnelles. Il a fait savoir, par ailleurs, que les augmentations de la pension de retraite décidées seront versées avant le mois du ramadhan prochain.

Lors de sa tournée, le ministre a procédé à l’inauguration du siège de la Direction régionale de la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (Cacobatph), coiffant cinq (5) wilayas (Laghouat, Djelfa, El-Bayadh, Ghardaia et El-Meniaa).

Cette nouvelle structure est composée de 24 bureaux, deux salles de réunions et une autre de visioconférences, selon les explications fournies à la délégation ministérielle. M. Chorfa a inauguré, en outre, deux annexes locales de l’emploi, dans la commune d’Ain-Madhi (70 km nord de Laghouat) et celle de Gueltet Sidi-Saâd (140 Nord-ouest de Laghouat).

La réalisation des installations s’inscrit dans le cadre du rapprochement des services du secteur du travail des demandeurs d’emploi dans les différentes collectivités locales qui s’occupent aussi du recensement des demandeurs concernés par l’allocation chômage, a-t-on indiqué.

Le ministre du Trava il, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, s’est enquis du fonctionnement de l’antenne locale du centre national de personnalisation de la carte électronique "Chifa", ainsi que du Centre régional d'imagerie médicale.

Par ailleurs, M. Chorfa a rendu une visite de courtoisie au Calife général de la Tariqa (Confrérie) Tidjania, Cheikh Ali Belarabi Tidjani.