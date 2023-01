La première session de la Commission mixte de sécurité algéro-mauritanienne s'est tenue à Nouakchott, avec à l'ordre du jour plusieurs questions à examiner, notamment l'intensification de la coordination sécuritaire entre les deux pays dans le but de faire face aux défis communs, a indiqué samedi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Les travaux de cette session ont été coprésidés par le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Intérieur, Adil Hamimid, qui conduit une délégation importante dans une visite qui s'étale du 25 au 28 janvier en cours, et son homologue du ministère mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Mahfoud Ibrahim Ahmed.

Cette session qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération algéro-mauritanienne, notamment au niveau de la bande frontalière entre les deux pays, et de la mise en œuvre des conclusions de la 1ère session du Comité bilatéral frontalier, tenue à Alger les 8 et 9 novembre 2021, a permis d'aborder plusieurs dossiers dont "l'intensification de la coordination sécuritaire entre les deux pays", en vue de faire face aux défis communs posés par la conjoncture régionale.

La rencontre était également une occasion pour relever "la nécessité de sécuriser et protéger les frontières, en mettant l'accent sur la lutte contre toutes formes de crime organisé transfrontalier et ses répercussions sur la sécurité des deux pays, et en œuvrant à intensifier les passages frontaliers".

Les deux parties ont, par la même, évoqué "les moyens de sécuriser le projet de réalisation de la route reliant Tindouf à Zouerate, et de la ligne maritime reliant les deux pays, ouverte en février 2022", outre "l'organisation des sessions de formation au profit des cadres civils et de sécurité mauritaniens".

Dans ce cadre, le SG du ministère de l'Intérieur a exprimé "la disponibilité de l'Algérie à accompagner et renforcer les capacités des cadres mauritaniens", soulignant à ce propos "l'importance de la formation continue".

Au cours de cette visite, les deux parties ont signé le procès-verbal de la première réunion de cette commission, et souligné "l'importance d'œuvrer à mettre en œuvre les recommandations issues des travaux, au mieux des intérêts des deux pays".

M. Adil Hamimid a été reçu par le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la Décentralisation, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, avec lequel il a évoqué "les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les ministères de l'Intérieur des deux pays, et lui a transmis l'invitation de son homologue algérien à effectuer une visite de travail en Algérie".