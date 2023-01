Les participants à la 17e session de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UPCI), dont les travaux ont débuté dimanche à Alger, ont salué les propositions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à consolider le dialogue, l'action et la solidarité entre les Etats du monde musulman, en vue de faire face aux défis actuels.

A ce titre, le président du Conseil national de transition de la République de Guinée, M. Dansa Kourouma a indiqué dans une déclaration à l'APS que "la Guinée soutient les propositions du Président Abdelmadjid Tebboune, notamment celle relative à la création d'un Comité de sages pour contribuer à la résolution des problèmes du monde musulman par le dialogue, étant un moyen pacifique et civilisationnel", exprimant aussi son soutien à "l'unité et la solidarité du monde musulman".

De son côté, le représentant du mouvement palestinien Hamas, Mohamed Othman a affirmé que les propositions du Président Tebboune reflètent "la voix de la sagesse en vue de résoudr e les conflits dans le monde musulman par le dialogue", mettant l'accent sur la nécessité d'"appliquer sur le terrain ces propositions, en vue d'unifier les rangs des Musulmans".

M. Mohamed Othman a souligné que les propositions du Président de la République "servent l'unité du monde musulman et consolident les valeurs de solidarité en vue de relever les défis actuels". Pour sa part, le membre du conseil de la Choura du Sultanat d'Oman, Cheikh Mansour bin Zahir Al Hajri a salué les propositions du Président de la République, notamment celle relative à "la création d'un centre de recherche pour le renforcement de l'immunité intellectuelle face aux mutations effrénées du numérique", relevant que cette proposition sert l'unité du monde musulman et permet de lutter contre les idées extrémistes que plusieurs parties tentent d'introduire dans notre monde musulman".

Le parlementaire omanais a estimé qu'un tel centre contribuera à "lutter contre les idées intruses" et à "immuniser la jeunesse musulmane", saluant la disposition de l'Algérie à l'abriter. "Cela participe de la générosité algérienne à servir les causes du monde arabe et musulman", a-t-il souligné.

Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a salué les propositions du Président de la République lors de cette rencontre, estimant qu'elles renforceront davantage la coopération entre les pays musulmans. La 17e session de l'Union des parlements des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI), organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est un "événement exceptionnel dont on attend des résultats à la hauteur des aspirations de la nation musulmane", a-t-il ajouté.

Des représentants de plus de 35 institutions parlementaires, dont 22 présidents de parlement, participent à cet évènement, qui vise à sortir avec des résolutions et des recommandations au service de la nation musulmane et de la défense des peuples musulmans dans les fora internationaux.

Les travaux de cette session, entamés dimanche au Centre international des conférences, Abdellatif Rahal, seront clôturés lundi après midi par l'adoption des résolutions et de la "Déclaration d'Alger".