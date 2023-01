Les participants à la 17e session de la Conférence de l'Union des parlements des Etats membres de l'Organisation de la coopération islamique (UPCI) ont affirmé, dimanche à Alger, que les crises que connaît le monde arabo-musulman exigeaient l'unification des rangs pour changer la situation et réaliser le développement économique, précisant que la question palestinienne demeure la cause centrale pour l'ensemble des pays musulmans.

Dans un discours prononcé à l'ouverture des travaux de la 17e session de la Conférence au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif Rahal, le président du Parlement panafricain (PAP), M. Fortune Charumbira, invité d'honneur, a considéré que l'Algérie avait contribué à "la libération du continent africain" notamment à travers le soutien politique et financier apporté en faveur de l'indépendance du Zimbabwe, saluant le rôle de "ce pays à l'histoire séculaire qui fait honneur à toute l'Afrique", en faveur du PAP.

M. Charumbira a affirmé que le PAP condamnait toute hostilité envers l'Islam et tout acte islamophobe, dénonçant les actes odieux commis contre les symboles de l'Islam et appelant à "faire face aux ennemis de l'Islam qui ont brûlé et profané le Saint Coran". De son côté, le président du Parlement arabe (PA), également membre observateur à l'UPCI, Adel Ben Abdarrahman Al-Assoumi a salué les efforts consentis par l'Algérie pour réaliser l'unité des peuples du monde arabo-musulman, se félicitant du choix judicieux du thème de la 17e session de la Conférence de l'UPCI: "Le monde musulman et les enjeux de la modernisation et du développement", dans la perspective de faire face aux défis que connaissent les pays arabo-musulmans.

Il a indiqué, dans ce contexte, que les crises économique, sécuritaire et politique dans le monde arabo-musulman conféraient une plus grande responsabilité aux parlementaires, soulignant à ce propos l'importance de la coopération entre les peuples arabes et musulmans en vue de "changer la réalité et faire face à ces défis, notamment en matière de développement".

Par ailleurs, le président du PA a mis en avant l'importance de la diplomatie parlementaire qui constitue "l'un des piliers essentiels de l'action commune aux plans régional et international, complémentaire de la diplomatie officielle dans la défense des questions du monde arabo-musulman". Evoqua nt la question palestinienne et l'évolution de la situation dans les territoires occupés, le responsable a dit qu'elle restera la première question centrale du PA, exprimant le rejet et la condamnation ferme de toutes les pratiques provocantes auxquelles recourent les forces d'occupation sioniste pour la mise en œuvre de leurs plans de colonisation, en sus des incursions répétitives dans la Mosquée d'Al-Aqsa pour tenter de modifier le statut de la ville occupée d'Al-Qods.

Et de souligner que toutes ces pratiques sont "un mépris flagrant de la communauté internationale qui ne veut pas assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces violations, assurer une protection internationale au peuple palestinien et lui permettre d'établir son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale".

Dans son intervention, le président de la chambre des représentants de Jordanie, Ahmed Al-Safadi a souligné l'importance de la conférence d'Alger dans l'unification des efforts des pays arabes et musulmans pour surmonter la situation actuelle, souhaitant que cette conférence soit une rencontre pour le triomphe de la cause palestinienne. "Face aux défis auxquels est confronté le monde musulman, il faut parler d'une seule voix et s'entraider pour les générations actuelles et futures, de manière à ce que cette nation p uisse tirer profit de ses capacités", a-t-il ajouté.

Il faut également "prémunir le monde arabe du danger de l'extrémisme, car l'Islam est une religion de tolérance", a-t-il poursuivi. M. Al-Safadi a tenu également à saluer les efforts inlassables de l'Algérie au service de la Nation arabo-musulmane. "L'Algérie a toujours été un symbole de liberté pour les peuples", a-t-il dit, saluant ses positions constantes en faveur de la Palestine".