Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, dimanche à Alger, que la Cause palestinienne demeurera la première cause centrale de la nation musulmane, appelant l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et l'Union des parlements des pays membres (UPCI) à redoubler d'efforts pour mobiliser davantage de soutien politique et matériel au profit du peuple palestinien.

"La Cause palestinienne demeurera la première cause centrale de la nation musulmane, de l'OCI et de l'UPCI", a souligné le Président Tebboune dans un message, lu en son nom, par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, à l'ouverture de la 17e Conférence de l'UPCI.

Le Président de la République a appelé, dans ce cadre, à l'intensification des efforts en vue de mobiliser davantage de soutien politique et matériel en faveur du Peuple palestinien pour lui permettre de résister face aux crimes systématiques et à large échelle dont il est victime, notamment devant l'entêtement de l'occupant sioniste qui persiste dans ses graves violations à travers l'expansion de ses colonies, ou encore sa dernière atteinte à la Mosquée Al-Aqsa.

Réitérant "l'attachement et l'engagement de l'Algérie à l'Initiative arabe de paix avec tous ses éléments visant à assurer la réalisation des aspirations légitimes du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant", le Président Tebboune a assuré que l'Algérie "œuvrera avec les frères dans le monde musulman et avec tous les pays qui défendent le droit et la liberté dans le monde, à la consécration de la qualité de membre à part entière de l'Etat de Palestine aux Nations Unies".

"Tout en renouvelant mes sincères félicitations aux frères palestiniens pour leur consensus sur la Déclaration historique d'Alger de réunification des rangs palestiniens pour la réalisation de l'unité nationale palestinienne, j'appelle votre auguste Union à accompagner les frères palestiniens vers le parachèvement de ce projet national et la concrétisation des échéances nationales prévues par la feuille de route adoptée", a ajouté le Président Tebboune.

Le Président Tebboune a indiqué que "l'Algérie qui suit avec intérêt les développements en cours dans certains pays frères du monde musulman, au Yémen, en Libye, en Syrie et au Soudan, demeure pleinement disposée à prêter assistance pour la recherche de voie s aboutissant au consensus et à la stabilité. Elle est aussi attachée à l'appel au dialogue inclusif et à la réconciliation nationale".

Dans son message, le président de la République a évoqué l'aspiration du peuple algérien, aux côtés des peuples du monde musulman, à insuffler une nouvelle dynamique à l'action collective, pour le triomphe de la religion et des patries.

S'adressant aux membres de l'UPCI, il dira que "vous vous rencontrez aujourd'hui, vous porteurs des aspirations de nos peuples islamiques, dans un contexte international et régional marqué par des conflits complexes et de multiples crises, en tête desquels les crises énergétique et alimentaire qui menacent le monde entier, en sus d'autres dangers tels que le terrorisme et l'incursion intellectuelle visant à attenter à nos référents et à détruire nos sociétés".

"Vous avez bien choisi le slogan de cette session +les enjeux de la modernisation et du développement+ à la lumière des menaces croissantes et les répercussions du monde virtuel qui ont imposé une réalité exigeant le renforcement des liens de coopération entre nos peuples et la réactivation des mécanismes d'action de solidarité pour examiner les moyens susceptibles de trouver les solutions idoines et faire prévaloir le dialogue loin de toute forme de fanatisme et d'ex trémisme".

Un Comité de sages pour contribuer à la résolution des conflits

Le président de la République a évoqué, dans ce sens, les défis importants imposés par la conjoncture mondiale complexe lesquels "ne nous font pas oublier les crises politiques et sécuritaires, les foyers de tensions et les enjeux du développement dont souffre notre monde musulman et qui constituent les principales questions inscrites à l'agenda de l'Union des conseils des pays de l'OCI".

Le Président Tebboune qui s'est dit fier des savants de la nation musulmane, ces femmes et hommes imprégnés des vertus du dialogue et de la diplomatie préventive, a appelé les participants à la nécessité de créer un Comité de sages pour contribuer à la résolution des conflits et à faire prévaloir le dialogue pour le règlement des crises dans le monde musulman.

"Les phénomènes d'hostilité et de haine contre les Musulmans, qui ont entrainé une recrudescence des actes de discrimination, de marginalisation et d'exclusion, exigent de renforcer les efforts pour trouver des formules civilisationelles nous permettant de faire face à la discrimination systématique, à l'islamophobie, à la haine et à l'intolérance, a souligné le Président Tebboune, rappelant que l'Islam "est la religion du juste milieu et de la modération, et des hautes valeurs humaines". Le Président de la République a appelé également à la "création d'un centre de recherche pour le renforcement de l'immunité intellectuelle face aux mutations effrénées du numérique auxquelles sont exposées les sociétés musulmanes".

"Ce centre relèvera de l'UPCI", a-t-il précisé, ajoutant que "l'Algérie est prête à l'accueillir". Le Chef de l'Etat a proposé en outre le "lancement d'une stratégie de coopération intellectuelle, électronique et cybernétique entre les pays membres de l'Union", outre "la création d'un incubateur pour drainer et promouvoir les startups et les projets innovants au profit des jeunes".