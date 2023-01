Le Salon des produits agricoles et de la promotion des exportations, dont la seconde édition s'est ouverte dimanche au complexe thermal Sidi Yahia de Biskra, a regroupé 102 exposants de plusieurs wilayas.

Cette édition, qui regroupe 20 exposants de plus que celle de 2021 ainsi que des opérateurs de l'industrie de transformation et de l'industrie mécanique, présente divers produits agricoles, dont les dattes, les légumes cultivés par plasticulture, les huiles alimentaires et le miel.

Le salon, outre les produits agricoles, expose les divers produits d'opérateurs de Biskra, dont les ciments, le plâtre, les fertilisants, les textiles, les électroménagers, les articles électriques et plastiques ainsi que les vélos.

La manifestation, qui réserve des pavillons à des sociétés d'assurance, des banques et des institutions scientifiques et techniques d'appui à l'agriculture, vise à mettre en exergue la production nationale qui enregistre un développement en termes de qualité et de quantités, a indiqué le directeur de la Chambre du commerce et de l'industrie CCI-Ziban, Tarek Benabderrahmane.

Le salon prévoit également des ateliers et des rencontres avec opérateurs économiques et verra la visite d'ambassadeurs et d'attachés commerciaux de plusieurs pays, dont le Zimbabwe, le Bangladesh, le Soudan, le Mexique, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Croatie, la Pologne, le Mali et le Niger, qui auront l'occasion de découvrir les capacités productives de l'Algérie, et de Biskra en particulier, selon les organisateurs.

La manifestation économique, dont le lancement a été donné par le wali de Biskra Lakhdar Sedas, est organisée jusqu'au 4 février par la CCI-Ziban en partenariat avec la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie, la Chambre locale de l'agriculture et la confédération du patronat à Biskra.