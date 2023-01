Le Groupe Sonatrach a participé du 26 au 28 janvier en cours au 16e Salon national de l'emploi et de la formation, organisé cette année sous le slogan "La numérisation au service de la dynamique économique" au Palais de la culture, Moufdi Zakaria à Alger, précise dimanche un communiqué du groupe.

Cette manifestation à laquelle ont pris part près de 50 exposants issus d'entreprises économiques et de centres de formation, a été une occasion pour faire connaitre la plateforme électronique de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), mise en place pour concrétiser le mécanisme juridique de recrutement au niveau national et garantir plus de flexibilité dans la prise en charge des besoins de recrutement des entreprises en s'appuyant sur la base de données des demandeurs d'emploi dont dispose l'ANEM.

Sonatrach a participé à ce salon avec un stand spécial en vue de "contribuer au renforcement de ses relations avec les demandeurs d'emploi et les différents instituts de formation, étant une société économique publique (EPE) qui a besoin de recruter des compétences spécialisées en matière d'h ydrocarbures".

Le stand a été encadré par une équipe chargé du projet de développement des ressources humaines (RH) ainsi que des représentants de l'Institut algérien du pétrole (IAP), où une grande affluence des visiteurs a été constatée, principalement des demandeurs d'emploi parmi les diplômés des universités et des instituts de formation qui ont exprimé des préoccupations et des informations sur les concours de recrutement.

Les visiteurs du stand ont reçu des explications sur la méthode adoptée par Sonatrach, qui impose un passage obligatoire et exclusif par l'Agence Nationale de l'Emploi (ANEM), concernant toutes les offres d'emploi, selon la même source. "L'adhésion de Sonatrach au dispositif de l'ANEM à travers sa plateforme numérique est dictée par la loi et les réglementations en vigueur dans le domaine de l'emploi afin de répondre aux besoins de ses installations à travers le pays", a ajouté le Groupe.

Cette adhésion est également imposée par la responsabilité sociale de Sonatrach comme engagement pour assurer la réalisation de la transparence et de l'équité dans toutes les opérations de recrutement, en s'appuyant sur les possibilités fournies par la plateforme de l'ANEM, en matière de choix des compétences, la garantie d'un équilibre entre les postes vacants et les demandes d'e mploi, et la réduction du temps de traitement des offres d'emploi, ajoute le communiqué.

"Sonatrach, un groupe en quête de leadership et d'excellence en sa qualité de locomotive de l'économie nationale, œuvre constamment à la création de la valeurs ajoutée pour ses ressources humaines parmi les compétences qui se verront confier la tâche de superviser et d'assurer le bon fonctionnement des installations de production", selon le communiqué.