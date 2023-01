Le coup d'envoi des travaux du colloque et du salon africains des transports et du commerce de transit sera donné, lundi au Palais des expositions (Pins maritimes) d'Alger, en présence du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et du SG du ministère de l'Economie et du Commerce de la Libye, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

La cérémonie officielle du coup d'envoi des travaux de cette manifestation, "organisée par le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et du bureau d'affaires +LinkUp+, se déroulera en présence d'importateurs libyens, de responsables algériens des plus grandes entreprises exposantes et 200 hommes d'affaires activant dans plusieurs domaines économiques", ajoute-t-on de même source.

Cet évènement constitue, de par son contenu, "un domaine important devant renforcer les échanges commerciaux entre l'Algérie, la Libye et les pays africains, outre la promotion des exportations hors hydrocarbures et le renforcement des relations bilatérales entre les pays concernés dans ce domaine ", conclut la source.