Les travaux des assises nationales sur l'état et les perspectives de développement de l'industrie du cuir et du textile ont débuté lundi à Alger.

Prennent part à ces assises, ouvertes par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, en présence de nombre de ministres, les principaux opérateurs nationaux du textile et du cuir ainsi que des représentants de tous les départements ministériels et des organismes concernés, outre des experts en développement industriel.

Dans son allocution, M. Zaghdar a mis l'accent sur l'importance de la mise en place de mécanismes de coordination entre les différents secteurs, à l'instar de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de la formation professionnelle en vue de promouvoir le secteur du textile et du cuir, relancer une économie forte et diversifiée et accéder aux marchés mondiaux.

Placée sous le patronage du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, cette rencontre qu'abrite le Palais de la Culture Moufdi Zakaria, a pour objectif de sensibiliser les opérateurs à la nécessité d'adhérer aux démarches du ministère de l'Industrie visant à organiser les chaînes de valeur de ces deux filières industrielles, à réhabiliter le produit national, à accroître sa compétitivité et à améliorer sa qualité, de manière à satisfaire les besoins du marché national et à créer la richesse, la valeur ajoutée et des postes d'emplois pour les jeunes", selon le ministère. Trois ateliers thématiques sont au menu de ces assises nationales de deux jours, qui devront débattre d'axes relatifs à la matière première, aux mécanismes de sa collecte et de son traitement, au renforcement de la compétitivité du produit national, à l'amélioration de sa qualité et à sa protection conformément aux normes en vigueur, examiner les modalités d'adaptation des offres de formation professionnelle, et réguler l'importation et les voies d'exportation et de contrôle de la qualité, outre les méthodes de traitement du phénomène du marché parallèle.