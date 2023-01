L'édition 2023 du Championnat National Individuel Cadets, spécialité Kumité (Garçons et Filles), se déroulera les 3 et 4 février prochain dans la wilaya d'El Oued (Sud-Est), a annoncé dimanche la Fédération algérienne de Karaté Do (FAK), co-organisatrice de la compétition avec la Direction technique nationale (DTN).

Il a été décidé de domicilier les différentes épreuves au niveau de 'la salle omnisports Darki Alia', a-t-on encore précisé de même source. Cette compétition intervient trois semaines après le Championnat National Individuel et par équipes (cadets et juniors), spécialité Kata, abrité au début du mois de janvier courant par la wilaya de Tlemcen (Nord-Ouest). La compétition avait drainé la participation de plus de 400 karatékas, représentant 38 Ligues de wilayas, et les organisateurs espèrent que l'affluence sera tout aussi nombreuse lors du championnat national individuel kumité.