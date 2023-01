La judoka Sonia Asselah, quatrième et dernier représentant algérien au Grand Prix du Portugal, organisé du 27 au 29 janvier à Almada, a été éliminée dimanche matin, après sa défaite au deuxième tour chez les +78 kilos, contre la Polonaise Kinga Wolszczak.

Exemptée du premier tour, l'Algérienne avait effectué son entrée en lice directement au second, contrairement à son adversaire, qui avait commencé par se défaire de la Kazakh Akerke Ramazanova.

L'Algérie a engagé quatre judokas dans ce tournoi (2 messieurs et 2 dames). Waïl Ezzine a été le premier d'entre eux, à faire son entrée en lice, et dès la première journée de compétition, disputée vendredi. Il avait commencé par remporter son premier combat chez les moins de 66 kilos, face au Portugais Bruno Bento, avant de se faire éliminer au tour suivant, par l'Azeri Yashar Najafov. De son côté, Driss Messaoud n'a pas fait long feu chez les moins de 73 kilos, puisqu'il a été éliminé dès son premier combat, contre le Français Luca Otmane.

Le seul représentant algérien à avoir réussi un bon parcours dans ce tournoi est Belkadi Amina, qui a décroché la cinquième place chez les moins de 63 kilos.

La sociétaire du club Dynamique Baba Hassen a, en effet, remporté trois combats, avant d'échouer d'un cheveux dans le duel décisif pour le bronze. Elle avait remporté ses deux premières victoires dans la Poule A, respectivement contre l'Ukrainienne Anastasiia Antipina et la Croate Katarina Kristo, alors que le troisième succès a été remporté au repêchage, contre l'Espagnole Sarai Padilla Guerrero.

Un bon parcours qui lui avait ouvert droit à un dernier combat pour la médaille de bronze, mais Belkadi l'avait perdu contre l'Espagnole Cristina Cabana Perez, se contentant ainsi de la 5e place.

La compétition a drainé la participation d'un total de 580 judokas (344 messieurs et 236 dames), représentant 83 pays, issus des cinq continents. Avec 37 judokas engagés (20 messieurs et 17 dames), le Portugal, pays hôte de la compétition, a été le mieux représenté, devant la France et le Kazakhstan, ayant engagé 25 athlètes chacun, au moment où certains pays comme l'Afrique du Sud et l'Uruguay n'ont engagé qu'un seul athlète chacun.