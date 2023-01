Il nettoie et fait briller, sans agresser le cuir chevelu, et convient à tous les types de cheveux, y compris fragiles. Voici ce qu'il faut savoir sur le shampooing bio.

Un vrai shampooing bio porte un label bio (Cosmebio, Natrue, Cosmos, Nature & Progrès). Il est composé d'ingrédients issus du règne végétal et de matières premières issues de l'agriculture bio et ne contient ni dérivés de la pétrochimie, ni colorant, ni parfum de synthèse. Zoom sur ses principaux atouts.

Comme il ne contient ni silicones, ni agents conditionneurs chimiques, il laisse le cheveu brut. Dans un premier temps, les cheveux peuvent être un peu rêches et emmêlés. Mais ensuite, on retrouve une vraie brillance, une pousse régulière, des longueurs douces au toucher.

Les cheveux gras auront besoin d'être lavés moins souvent, les plus secs d'être nourris et hydratés par un masque (bio également), deux fois par semaine.

IL LAVE EN DOUCEUR

C'est le cas s'il contient des agents lavants dérivés de sucres et de coco (coco glucoside, coco betaïne... ). Car les sulfates autorisés par le référentiel Cosmebio (sodium lauryl sulfate, ammonium lauryl sulfate) sont au moins aussi irritants que les laureth sulfate (non autorisés et utilisés dans les shampooings conventionnels).

IL EST ÉCOLOGIQUE

Il est composé d'ingrédients obtenus par des procédés de fabrication respectueux de l'environnement, dépourvu de substances et de parfums d'origine chimique, de colorants de synthèse, de phtalates et de silicones. Ce sont essentiellement des ingrédients biodégradables, donc moins polluants. Les actifs à base de polymères sont remplacés par des actifs bio tels que la protéine de soie ou l'extrait de riz, des corps gras bio (beurre de karité, huile de jojoba... ), des huiles essentielles ou des extraits végétaux selon les besoins : sauge et ortie pour les cheveux gras, géranium ou avoine pour les cheveux fins, lavande pour les cuirs chevelus irrités...

À savoir : attention de ne pas le confondre avec un shampooing formulé avec un seul ingrédient bio (fruit ou plante), souvent bien mis en avant, ce qui porte facilement à confusion...