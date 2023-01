Tout comme la peau, le cuir chevelu peut souffrir et réagir à de nombreux facteurs. Rougeurs, démangeaisons et desquamation peuvent alors apparaître. Les solutions de l'aromathérapeute pour retrouver rapidement un cuirs chevelu apaisé.

Si l'on prend soin de ses cheveux, on oublie bien souvent que notre cuir chevelu est aussi une zone sensible. Des facteurs externes (température, humidité, UV, pollution...) ont un effet sur son état tout comme certains régimes alimentaires carencés.

Au cours du cycle menstruel, il peut devenir aussi plus ou moins gras, plus ou moins sensible. Certains antibiotiques, ainsi que des médicaments prescrits dans certaines maladies chroniques peuvent également le déséquilibrer. Il est important de poser la question à son médecin lorsqu'on observe des modifications de l'état du cuir chevelu en cours de traitement.

Et l'on n'oublie pas non plus les colorations qui contiennent des molécules irritantes et allergisantes qui risquent de provoquer des démangeaisons du cuir chevelu. Bref, notre cuir chevelu est souvent malmené. Les conseils aroma pour oublier les picotements et les démangeaisons.

J'ai des démangeaisons

Ça gratouille, et plus on gratte, moins ça s'arrange! Trop sec, irrité, le cuir chevelu démange aussi quand on est un peu stressée. Là encore, un shampooing inadapté peut provoquer des démangeaisons. C'est le cas s'il est trop détergent : les formules avec sulfates sont à bannir. Éviter également les shampooings contenant des silicones ou des polyquaterniums, dont l'effet filmogène (occlusif) risque d'étouffer le cuir chevelu et de provoquer des démangeaisons.

La solution de l'aromathérapeute

À faire pendant 1 à 2 mois jusqu'à amélioration.

Le soir, mélanger 2 gouttes d'HE de camomille dans 1 c. à café d'huile d'amande douce, puis masser.

Le matin, faire un shampooing doux et appliquer un peu d'hydrolat (eau florale) de rose ou de lavande.

J'ai des pellicules

Les pellicules peuvent apparaître pour de nombreuses raisons : stress, fatigue, déséquilibre hormonal, port d'un casque, mais aussi shampooing inadapté, produit coiffant agressif (gel, laque...), coloration, permanente, défrisage.

Fines et sèches, elles s'accompagnent souvent de démangeaisons et de tiraillements. "Dans ce cas, le shampooing employé est sans doute trop détergent et pas assez nourrissant. Il est préférable de changer pour une formule plus douce, enrichie en huiles végétales, plutôt sous forme de shampooing crème et sans sulfates", conseille Emmanuelle Grollet, biologiste spécialisée en formulation cosmétique. Grasses et de plus grande taille, elles sont liées à une levure, Malassezia furfur, qui prolifère, accélère la desquamation et provoque des démangeaisons. "Apparaissent alors des squames plus jaunes et épaisses, car collées entre elles par le sébum, et qui s'accrochent au cuir chevelu. Un shampooing antipelliculaire doux va limiter la prolifération et la desquamation sans l'agresse", poursuit l'expert. Si le problème persiste plus de 3 ou 4 semaines, on consulte un dermatologue, afin de ne pas passer à côté d'une pathologie comme la dermite séborrhéique ou un psoriasis.

La solution de l'aromathérapeute

À faire pendant 1 à 2 mois jusqu'à amélioration.

Le soir, mélanger 2 gouttes d'HE de tea tree (arbre à thé) avec 1 c. à café d'huile de jojoba et masser.

Le matin, se laver les cheveux avec un shampooing au melaleuca (assainissant et apaisant).

J'ai les cheveux gras

Un excès de sébum au niveau du cuir chevelu peut avoir diverses causes : facteur hormonal, frottements excessifs lors du lavage (et eau trop chaude) ou shampooing inadapté. Pour laver des cheveux gras, mieux vaut opter pour une formule douce, plutôt sous forme de shampooing gel. Éviter les lavants contenant des silicones ou des substances filmogènes. Ces molécules lissent et disciplinent les cheveux, mais elles ont aussi tendance à étouffer le cuir chevelu, ce qui le fait regraisser rapidement. Choisir la formule la plus simple possible afin d'éliminer en douceur l'excès de sébum. Faites un gommage (ou scrub). Cela permet de se débarrasser de l'excès de sébum, des impuretés et des cellules mortes. Il faut toutefois le choisir doux et le faire une fois par semaine maximum. Il est déconseillé sur un cuir chevelu sensible, qu'il peut irriter.

La solution de l'aromathérapeute

À faire pendant 1 à 2 mois jusqu'à amélioration.

Le soir, appliquer 2 gouttes d'HE (huile essentielle) de genièvre ou d'essence de citron dans 1 c. à café d'huile de jojoba et masser le cuir chevelu.

Le matin, se laver les cheveux avec un shampooing doux bio, à l'argile par exemple.

J'ai des croûtes

Signe d'un cuir chevelu irrité, la présence ponctuelle de petites croûtes peut s'expliquer par le stress ou l'habitude qu'ont certaines personnes de se gratter souvent le crâne. Elle peut aussi être due à des produits inadaptés et trop agressifs, y compris le shampooing.

Privilégier là aussi un lavant doux et apaisant, de préférence sans sulfates. À appliquer en petite quantité, dilué dans de l'eau, sans frotter le cuir chevelu. Si le problème persiste quelques semaines, mieux vaut consulter un dermatologue, car ces lésions peuvent être le signe d'une pathologie comme la dermite séborrhéique ou le psoriasis.

La solution de l'aromathérapeute

À faire pendant 1 à 2 mois jusqu'à amélioration.

Le soir, masser le cuir chevelu en le "décollant", de manière à relancer la microcirculation sanguine avec 2 gouttes d'HE de sauge sclarée diluée dans 1 c. à café d'huile végétale de calophylle inophyle.

Le matin, se laver les cheveux avec un shampooing doux (sans sulfates) et bio de préférence.

Mon cuir chevelu est sec

Une sécheresse du cuir chevelu peut être liée à un manque constitutionnel (c'est-à-dire d'origine génétique) de sécrétion sébacée, à des traitements trop agressifs, comme le défrisage, les décolorations et les colorations répétées, mais aussi à l'emploi d'un shampooing inadapté. Pour le lavage, l'idéal est donc de choisir une formule douce enrichie en huiles et en beurres végétaux (karité, olive, mangue, amande douce...), plutôt sous forme de shampooing crème sans sulfates.

S'il demeure trop sec malgré l'emploi d'une formule douce. "On peut effectuer un léger massage avec une huile de jojoba avant de faire un shampooing, en lavant soigneu­sement pour éliminer toute trace d'huile", explique la biologiste Emmanuelle Grollet.

La solution de l'aromathérapeute

À faire pendant 1 à 2 mois jusqu'à amélioration.

Le soir, appliquer 2 gouttes d'HE d'ylang ylang mélangées à 1 c. à café d'huile végétale de bourrache, puis masser du bout des doigts sans frotter. Le lendemain matin, faire un shampooing doux bio, aux extraits d'aloès par exemple.