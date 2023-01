Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et artiste Boulifa El-Hadi, connu sous le nom d'El-Hadi Radjeb, décédé samedi à l'âge de 82 ans, dans lequel il a exprimé sa profonde tristesse suite à la disparition d'un des fondateurs de la troupe musicale du Front de libération nationale (FLN).

Le Président Tebboune a rendu hommage aux qualités du défunt qui "a lutté pour faire entendre la voix de l'Algérie et faire connaitre sa cause au niveau international. Il était aussi l'un des vaillants moudjahidine et artistes qui ont fait entendre la voix de la Révolution aux quatre coins du monde. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons".

‘’Un des vaillants moudjahidine et artistes qui ont fait entendre la voix de la Révolution aux quatre coins du monde’’ (Mouloudji)

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a affirmé que le moudjahid et artiste de la troupe musicale du Front de libération nationale, Boulifa El-Hadi, plus connu sous le nom d'El-Hadi Radjeb, décédé samedi à l'âge de 82 ans, était "l'un des vaillants moudjahidine et artistes qui ont fait entendre la voix de la Révolution aux quatre coins du monde", lit-on dans son message de condoléances. Mme Mouloudji a rappelé, à cette occasion, qu'El-Hadi Radjeb, né en 1941, avait rejoint la base de l'Armée de libération nationale en Tunisie à l'âge de 14 ans. Il rejoint ensuite la troupe artistique du Front de libération nationale, créée en 1958.Le défunt était "l'un des vaillants artistes qui ont fait entendre la voix de la Révolution aux quatre coins du monde en portant l'honorable message de la lutte du peuple algérien et de sa cause juste", a-t-elle poursuivi. El-Hadi Radjeb a travaillé avec de nombreux artistes, notamment Ahmed Ouahbi, Mustapha Kateb et Mustapha Badie. Il fut connu pour sa belle voix et a interprété plusieurs chansons sur la Révolution, mais aussi des chansons sentimentales et d'autres à caractère social. Il a également travaillé à la Radio nationale.