La corporation de la presse a été appelée, samedi à Alger, à l'occasion d'une conférence de presse animée par les organisateurs de la 6e édition du Salon d'information sur le cancer (SICAN) (prévu les 2, 3 et 4 février prochain), à adhérer pleinement aux efforts visant à transmettre l'information scientifique exacte aux cancéreux et à leurs familles.

Dans ce cadre, la sous-directrice de la prévention au ministère de la Santé, Nadir Azizou Djamila a précisé que cette édition du salon, organisée en partenariat entre le ministère de la Santé et l'Association El-Amel-Centre Pierre et Marie Curie "CPMC", à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, sous le slogan "Sur le cancer, soyons tous informés", visait à "transmettre et diffuser l'information scientifique exacte en direction de toutes les personnes concernées par cette grave maladie".

"La corporation de la presse, trait d'union entre les établissements spécialisés et le citoyen, est donc appelée à vérifier l'information avant de la transmettre aux cancéreux et à leurs familles", a-t-elle souligné.

Dans le même sil lage, la Secrétaire générale de l'Association El-Amel CPMC, Hamida Kettab, a estimé que "tout un chacun est concerné par ce salon, que ce soit les institutions officielles ou la société civile, notamment la corporation de la presse en tant que partenaire essentiel compte tenu de son rôle dans la sensibilisation aux divers moyens de prévention de cette maladie et de détection précoce de certains de ses types, comme le cancer du sein".

Elle a souligné, par ailleurs, que l'Association El-Amel œuvre à travers cette édition, et en coordination avec l'ensemble des établissements de santé spécialisés dans le traitement du cancer, à "inculquer la culture sanitaire en informant et en orientant le citoyen à partir de la prévention et du traitement jusqu'à l'accompagnement lors de la phase de guérison".

Cela passe par l'organisation de conférences destinées au public pour lui permettre de s'informer sur les différents type de cancer et les modes de prévention, a-t-elle ajouté.

Le public pourra effectuer des examens, des analyses et des radiographies en vue du dépistage précoce du cancer, selon les organisateurs qui ont fait état de la présence d'équipes médicales relevant de différents établissements hospitaliers spécialisés en cancer colorectal, cancer du sein, de la prostate, des poumons et du sang.

Des psychologues seront aussi sur place pour expliquer les modes de la prise en charge psychologique du patient, ce qui permettra au public de se renseigner dans des conditions confortables comparativement aux hôpitaux.

Les organisateurs du Salon d'information sur le cancer visent à "assurer l'équité en matière d'accès aux soins et une prise en charge adéquate dans tous les Centre anti-cancer (CAC) dans tout le pays, et à intensifier la prévention et le dépistage précoce".

La Secrétaire générale de l'Association El Amel- CPMC (Centre Pierre-et-Marie-Curie), a annoncé l'organisation d'une rencontre arabe contre le cancer, les 4 et 5 mars prochain, en présence de 14 pays arabes, en vue d'annoncer la formation de "l'Union arabe contre le cancer du sein".