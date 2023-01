Le palais de la culture Moufdi-Zakaria d'Alger accueille une exposition de photographies dédiée au patrimoine architectural islamique, représenté par de nombreux clichés de mosquées de différentes villes du pays.

Intitulée "Takamol" (complémentarité), cette exposition est organisée en accompagnement de la 17e conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Organisation de la Coopération islamique (UPCI) qui se tiendra à Alger les 29 et 30 janvier.

L'exposition compte une centaine de photographies mettant en avant la beauté et les spécificités architecturales des mosquées algériennes datant de différentes époques: Almoravide, Almohade, Zianide, ou encore Ottomane.

Souvent en noir et blanc ou avec une maîtrise parfaite de la lumière, Abdelkrim Metalsi Tani propose de découvrir les mosquées de Tlemcen, dont El Djamaâ El Kebir et la mosquée du Machouar, ainsi que les vestiges de la mosquée d'El Mansourah, datée du 14e siècle, alors que la jeune Safa Ziani Kerarti propose des clichés de la mosquée Sidi Boumediene.

Dans la ville des ponts suspendus, c'est la mosquée Emir Abdelkader, inaugurée en 19 94, et ses ornements raffinés qui ont attiré l'œil de la photographe Samia Filali, alors que Djamel Ghezal s'est intéressé à Djamaâ El Kebir de Constantine, un des plus anciens lieux de culte de la ville construit au 12e siècle sous les Sanhadja, et restauré en 2005.

Quelques-unes des mosquées de la Casbah d'Alger sont également représentées par des clichés de Abdelkader Asloune qui expose des vues des mosquées Sidi Ramdane, Ketchaoua, Djamaâ El Kebir et Djamaâ Jdid, alors que l'objectif de Ghizlane Missoum est allé immortaliser les lieux de culte de la ville d'Oran particulièrement la mosquée Mohamed El Bey Othmane El Kebir.

Dans la même démarche artistique, des photographies de vieilles mosquées à Boussaâda, Biskra, Médéa, Bouira, Dellys, Tiout ou encore dans le vieux ksar de Bousemghoune sont également présentées aux visiteurs par des artistes comme Khaled Mami, Karim Bouchtata, Imadeddine Bekkis ou encore Samah Souhila Elaimeche.

Cette exposition a été élaborée par le Centre des arts et des expositions de Tlemcen et présentée en mars 2022 à l'occasion du Salon national de la photographie d'art.

"Takamol" est ouverte au public du palais de la culture Moufdi-Zakaria jusqu'au 31 janvier.