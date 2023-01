Au moins 43 personnes ont été tuées et 7 sont portées disparues à la suite d’inondations causées par de fortes pluies aux Philippines, ont rapporté dimanche des médias dans un nouveau bilan.

Un précédent bilan faisait état de 38 morts. Plus de 2,04 millions de personnes dans 14 régions du pays ont été touchées par les inondations, a indiqué le Conseil national de gestion des risques et des catastrophes dans un communiqué publié dimanche. Quelque 111.200 personnes ont été placées dans 297 centres d’évacuation.

Au moins 14.300 personnes ont fui leur domicile par anticipation et 11 ont subi diverses blessures. Au total, plus de 1.420 sinistres, dont des inondations et des glissements de terrain, ont été enregistrés dans 14 régions du pays. Les inondations ont endommagé 1.870 maisons pour un préjudice de 68.300 dollars. Les dommages causés à 266 infrastructures sont estimés à 9,6 millions de dollars, et à 18,9 millions de dollars à l’agriculture. Les inondations ont endommagé aussi 311 routes et 67 ponts et affecté 38 ports maritimes. Les cours dans les établissements scolaires et le travail dans les entreprises ont ét é suspendus dans 622 villes et 151 municipalités. Le gouvernement a déjà alloué 1,9 million de dollars d’aide.