Le Directeur général de l'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO), Ahmed Slimani, a présidé jeudi à Alger la cérémonie de remise des autorisations aux 45 agences de tourisme et de voyages retenues pour l'organisation de la saison du Hadj 1444 de l'hégire (2023).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M.

Slimani a appelé les 45 agences de tourisme et de voyages retenues pour l'organisation de la prochaine saison du Hadj, dont l'Office national algérien du tourisme (ONAT) et Touring voyages Algérie, à accélérer toutes les démarches et à veiller à offrir aux pèlerins les meilleures prestations et prise en charge, estimant que la remise des autorisations et l'attribution des quotas marquaient le début effectif des préparatifs de la saison du Hadj.

Le premier responsable de l'ONPO a souligné "l'attachement des hautes autorités du pays à ce que les prestations des agences retenues soient à la hauteur des attentes des pèlerins", précisant que les agences seront évaluées à l'aune des prestations de qualité qu'elles offriront conformément au contrat-type disponible sur le portail national du hadj.

Concernant la formule VIP, M. Slimani a indiqué dans une déclaration à l'APS que " l'ONPO s'emploie à son adoption cette saison, à la demande de plusieurs pèlerins".

La formule repose sur la prestation de services du bouquet (A) qui consiste à assurer des services de qualité, lesquels sont arrangés avec la société avec laquelle se fait la contractualisation au titre des services qu'elle prend en charge dans les Lieux saints.

L'accent est également mis sur la prestation de services de qualité par les agences de tourisme, à travers un bouquet complet de services, à commencer par le vol jusqu'à l'hôtel à Médine et à la Mecque, en arrivant aux services dans les Lieux saints, notamment à Mina qui est proche du lieu de lapidation de Satan.

Par ailleurs, le DG de l'ONPO a fait part de son optimisme après l'annonce par le ministère saoudien du Hadj et de la Omra de la levée des restrictions qu'il a imposées en raison de la pandémie de Corona, et de l'augmentation du quota de l'Algérie à 41.300 pèlerins, en sus de la levée des restrictions liées à l'â