Les autorités de la wilaya de Touggourt misent sur les nombreuses potentialités touristiques de la région pour booster le secteur et atteindre un développement durable, mais aussi pour apporter leur pierre à l'édifice et contribuer à la croissance économique nationale.

La direction du Tourisme et de l'Artisanat (DTA) s'emploie, ainsi, à concrétiser un développement touristique prometteur dans cette région du sud-est du pays, en s'ouvrant à l'investissement, préalable indispensable pour atteindre cet objectif. Pour ce faire, des travaux d'aménagement de trois zones d'expansion touristique (ZET), deux situées dans la commune de Nezla totalisant une superficie de 35 hectares et une autre de 14 hectares au niveau de la commune de Témacine, sont en voie d'achèvement, a expliqué à l'APS le directeur du secteur, Abdelhakim Yahia, révélant que la réception de ces nouvelles ZET, destinées à accueillir des investissements touristiques, est prévue pour les prochains mois. Selon le bilan du secteur, 24 projets ont été approuvés par la commission locale de l'investissement, a-t-il souligné. Afin d'attirer les investisseurs, la DTA s'est engagée à assurer toutes les conditions favorables, l'objectif étant de rendre plus attractive la destination touristique de Touggourt, qui possède de nombreuses potentialités naturelles et culturelles, outre sa position géographique incontournable, reliant Est, Centre et Extrême-sud.

L'augmentation des capacités d'hébergement figure parmi les priorités du secteur, et ce, pour répondre au mieux aux besoins des touristes désireux séjourner dans la wilaya, qui a, depuis le lancement de l'actuelle saison de tourisme saharien, connu une affluence de plus de 18.000 touristes nationaux et quelque 500 étrangers, a-t-il révélé.

Actuellement, la wilaya de Touggourt, qui enregistre un déficit en matière de structures d'accueil, dispose de cinq (5) hôtels avec une capacité globale de 279 lits.

Parmi les mesures prises pour réduire la pression sur les installations hôtelières existantes, un programme a été établi pour l'ancrage de la culture du bivouac en milieu oasien, à travers l'aménagement de sites et espaces dédiés à cette activité.

Des efforts sont également déployés pour développer et généraliser la formule de l'hébergement chez l'habitant, en encourageant les citoyens à participer à cette démarche visant à promouvoir le tourisme sa harien, d'autant que cette formule a prouvé son efficacité dans plusieurs wilayas à vocation touristique. Pour promouvoir les circuits touristiques et valoriser les atouts naturels, culturels et patrimoniaux dans la wilaya, la DTA prévoit, de plus, la réalisation d'un programme d'animation comprenant des documentaires sur les sites touristiques ainsi qu'un annuaire touristique numérique en plusieurs langues.

Une maison de l'artisanat traditionnel en perspective

S'agissant des mécanismes de soutien et d'accompagnement retenus en faveur des artisans pour valoriser le produit local, le secteur a enregistré un projet de réalisation d'une maison de l'artisanat traditionnel dans la wilaya de Touggourt. Une fois opérationnelle, elle permettra d'assurer l'accompagnement nécessaire aux artisans locaux et de répondre au mieux à leurs attentes en termes de formation, exposition et commercialisation de leurs produits et savoir-faire. L'établissement offrira au grand public une occasion de découvrir la diversité artisanale et les divers métiers à Touggourt, où plus de 2.800 artisans activent, entre autres, dans les domaines de la broderie traditionnelle, la maroquinerie et la vannerie à la base de dérivés du palmier dattier, a fait savoir le directeur du Tourisme et de l'Artisanat.

La wilaya de Touggourt recèle de nombreuses potentialités touristiques naturelles, à l'instar de dunes de sable, palmeraies et zones humides, un patrimoine ksourien réparti à travers les régions de Témacine El-Alia, El-Harihira, Tala, la Zaouïa Tidjania à Témacine, qui est un centre de rayonnement religieux soufi, ainsi qu'un riche patrimoine culturel, legs civilisationnel et populaire.